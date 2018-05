Amici 17 | la sfida Tra Emma e Carmen finisce in pareggio

SFIDA EMMA VS CARMEN - CHI SARÀ ELIMINATO?/ Amici 2018 - rimangono entrambe : la decisione è rimandata : EMMA Muscat e CARMEN Ferreri allo scontro finale? Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione di una delle due perché sovrapponibili ma i professori di ballo hanno chiesto tempo(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:45:00 GMT)

Amici Serale 2018/ Ed. 17 - diretta sesta puntata : prima sfida tra Emma e Carmen. Chi saranno gli eliminati? : Amici Serale 2018, ed. 17 diretta sesta puntata: Michelle Hunziker e Il Volo ospiti. Nuovo sistema di eliminazione, chi lascerà il programma tra Emma e Carmen?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:05:00 GMT)

Sfida Emma vs Carmen - chi sarà eliminato?/ Amici 2018 : "È stata dura - una settimana di tensione" : Emma Muscat e Carmen Ferreri allo scontro finale? Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione di una delle due perché sovrapponibili ma i professori di ballo hanno chiesto tempo(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:45:00 GMT)

SFIDA EMMA VS CARMEN - CHI SARÀ ELIMINATO?/ Amici 2018 : i vip si dividono - ma la Muscat è in vantaggio : EMMA Muscat e CARMEN Ferreri allo scontro finale? Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione di una delle due perché sovrapponibili ma i professori di ballo hanno chiesto tempo(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:08:00 GMT)

Sfida Emma Vs Carmen - chi sarà eliminato?/ Amici 2018 : Arisa ed Emma Marrone pronte a duettare con loro : Emma Muscat e Carmen Ferreri allo scontro finale? Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione di una delle due perché sovrapponibili ma i professori di ballo hanno chiesto tempo(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:15:00 GMT)

Alessandra Celentano - speciale Verissimo Amici 2018/ “Proporrò la sfida tra Lauren e Bryan…” : Alessandra Celentano, ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 2018: “Proporrò la sfida tra Lauren e Bryan…”, ecco tutte le dichiarazioni della prof di danza.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:51:00 GMT)

Amici 17 - sfida Emma vs Carmen : i commenti del mondo dello spettacolo : ROMA Bisognerà aspettare il sesto Serale di Amici per scoprire come si concluderà la sfida Emma vs Carmen. Fortemente voluto da Rudy Zerbi, il duello canoro ha infiammato la scorsa puntata, lasciando ...

Maria De Filippi stravolge Amici - la sfida diretta : come rivoluziona il format : La sfida con Ballando con le stelle di Milly Carlucci è di quelle all'ultimo sangue, nel prime time del sabato sera . E così ad Amici di Maria de Filippi ogni puntata pare introdurre delle sorprese o ...

Amici Vs Ballando - la sfida per gli ascolti si sposta sui social (degli uffici stampa) : Mentre Milly Carlucci ribadisce pubblicamente (in un'intervista rilasciata al sito Gay.it) che "la vera competizione è riuscire a migliorarsi sempre", che "il punto in più, o in meno, non può determinare vittorie o sconfitte", che "non è una partita di calcio" e che "da parte nostra non c’è assolutamente nessuna concorrenza", sui social gli uffici stampa di Amici e di Ballando delle stelle sembrano mostrare una certa rivalità. Due giorni ...

Amici Vs Ballando - la sfida per gli ascolti si sposta sui social (degli uffici stampa) : Mentre Milly Carlucci ribadisce pubblicamente (in un'intervista rilasciata al sito Gay.it) che "la vera competizione è riuscire a migliorarsi sempre", che "il punto in più, o in meno, non può determinare vittorie o sconfitte", che "non è una partita di calcio" e che "da parte nostra non c’è assolutamente nessuna concorrenza", sui social gli uffici stampa di Amici e di Ballando delle stelle sembrano mostrare una certa rivalità. Due giorni fa ...

Ballando contro Amici : ecco chi ha vinto la sfida del sabato sera : E' stato un sabato sera caldo per la contesa di ascolti fra 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci e 'Amicì' di Maria De Filippi. Il programma di Rai1 ha avuto nella la prima parte, ''Ballando...

Prima sfida a squadre ad Amici 17 : Valentina Verdecchi eliminata - i blu vincono : La Prima sfida a squadre ad Amici 17 prende subito il via. Nessuna prova corale in questa quinta puntata che mira sicuramente ad una doppia eliminazione e non solo. A scendere in campo sono subito due cantanti, Emma con Havana e Carmen con Nessuno mi può giudicare ed è subito la squadra a bianca a portare a casa la prova nonostante ad Ermal Meta non sia piaciuta l’esibizione della cantante maltese. LE PROVE DELLA Prima sfida A squadre La ...

Amici SERALE 2018/ Ed.17 - diretta quinta puntata : doppia sfida a squadre. Chi saranno i due eliminati? : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:29:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi perde la sfida con Milly Carlucci e Ballando con le stelle : ora cambia tutto : Ad Amici cambia tutto. Maria De Filippi corre ai ripari e dopo aver perso lo scontro degli ascolti con Milly Carlucci e Ballando con le stelle sabato scorso vara un nuovo regolamento per il talent di ...