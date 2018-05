Ambiente | il lago Vittoria saccheggiato | a rischio due terzi specie

meteoweb.eu

(Di sabato 12 maggio 2018) Il 76% delleendemiche di acqua dolce delsta scomparendo, con gravi conseguenze per le popolazioni della regione. A lanciare l’allarme è l’Unione mondiale per la conservazione della natura (Uicm) nel suo ultimo rapporto sulla biodiversità intitolato “Freshwater biodiversity in the Lake Victoria Bassin”. “Il Bacino delè incredibilmente ricco diuniche, che non trovi da nessun altra parte nel mondo. La sua biodiversità sta già scomparendo. Le ripercussioni per le comunità che dipendono dalpossono essere disastrose” ha avvertito Will Darwall, capo dell’unità Uicn sulle acque dolci e co-autore del rapporto. In tutto 651, tra cui pesci, molluschi, granchi, gamberi e piante acquatiche, sono minacciate e di queste 204 sono endemiche al bacino del. Ilè la seconda più ...