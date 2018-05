notizie.tiscali

: Ansa #news #Trentinoaltoadige: Alpini: 300 delegati da 25 sezioni estere dell'Associazione - TrentinoBT : Ansa #news #Trentinoaltoadige: Alpini: 300 delegati da 25 sezioni estere dell'Associazione -

(Di sabato 12 maggio 2018) ANSA, - TRENTO, 12 MAG - Per l'adunata nazionale deglidi Trento sono presenti delegazioni di 25dell'Associazione nazionale all', Ana, , per un totale di 300 penne nere. ...