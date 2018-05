Alluvione 2011 | due condanne sbagliate

Alluvione 2011 - i giudici : «Non si può correggere ora la sentenza sbagliata» : Lo hanno stabilito i giudici di secondo grado, gli stessi autori dello sbaglio, che oggi hanno sciolto la riserva

Alluvione 2011 - errore nella sentenza : pene raddoppiate per Scidone e Delponte : Colpo di scena nel processo sull'Alluvione del 2011, arrivato a sentenza di secondo grado lo scorso 23 marzo : dopo il clamore suscitato dalla conferma della condanna a 5 anni per l'ex sindaco Marta ...

Genova - Alluvione 2011 : Corte d'Appello confermata condanna per ex sindaco : Ribadita la pena di 5 anni per Marta Vincenzi per la tragedia del Rio Fereggiano in cui persero la vita 4 donne e due bambine. L'allora primo cittadino è accusata anche di falso: sui verbali venne ...

La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’Alluvione del 2011 : La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna a 5 anni dell’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011, nella quale morirono sei persone. Nel 2016 Vincenzi era stata condannata in primo grado per disastro colposo, omicidio The post La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 ...

Alluvione 2011 - 5 anni alla Vincenzi : «Riuscirò ad andare avanti?» | : I giudici si sono pronunciati in secondo grado sulla tragedia che colpì Genova. alla lettura della sentenza il marito dell’ex sindaca ha accusato un malore |

Alluvione 2011 - cinque anni a Vincenzi : I giudici si sono pronunciati in secondo grado sulla tragedia che colpì Genova. Alla lettura della sentenza il marito dell’ex sindaca ha accusato un malore.

La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’Alluvione del 2011 : La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna a 5 anni dell’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011, nella quale morirono sei persone. Nel 2016 Vincenzi era stata condannata in primo grado per disastro colposo, omicidio The post La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 ...

Alluvione 2011 - condanne confermate : I giudici si sono pronunciati in secondo grado sulla tragedia che colpì la città. Alla lettura della sentenza il marito dell’ex sindaco ha accusato un malore.

Alluvione Genova 2011 : confermata in appello la condanna per l’ex sindaco Vincenzi : I giudici della Corte d’appello di Genova questa mattina hanno confermato la condanna a 5 anni di carcere per l’ex sindaco Marta Vincenzi nell’ambito del processo sull’Alluvione del 2011. Si tratta dell’ultima pronuncia prima di un eventuale giudizio di legittimità in Cassazione. L'articolo Alluvione Genova 2011: confermata in appello la condanna per l’ex sindaco Vincenzi sembra essere il primo su Meteo Web.

Alluvione 2011 - 5 anni a Vincenzi | : I giudici si sono pronunciati in secondo grado sulla tragedia che colpì la città. Alla lettura della sentenza il marito dell’ex sindaco ha accusato un malore.

Alluvione 2011 - confermate le condanne : A oltre sei anni di distanza dai fatti, i giudici si sono pronunciati in secondo grado sulla tragedia che colpì la città