Allegri | a Roma giocano Higuain e Dybala

Roma-Juve - Allegri : “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” : Quella di domani “è sempre Roma-Juve ntus. Giocheremo in uno stadio pieno: loro devono raggiungere la Champions e noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana di vacanza in più, e non sarebbe male, domani devono vincere lo scudetto”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta con i giallorossi. L'articolo Roma-Juve , Allegri : “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” sembra ...

Roma-Juve - Allegri : 'All'Olimpico per vincere lo Scudetto' LIVE : Segui LIVE sul sito di Sky Sport la conferenza di Max Allegri . E' sempre Roma-Juve , lo stadio sarà pieno, loro devono andare in Champions e noi vincere lo Scudetto. L'ho detto ai ragazzi, se ...

Allegri : “complimenti alla Roma - può arrivare in finale di Champions” : “La Roma è in semifinale di Champions e bisogna fargli i complimenti per quello che ha fatto. Ha possibilità di arrivare in finale, gioca con il Liverpool e hanno le stesse possibilità di arrivare in finale”. L’allenatore della Juventus applaude la Roma, unica squadra italiana qualificata alla semifinale di Champions League. “Bayern e Real sono le due favorite ma ne rimarrà solo una”, aggiunge Allegri in conferenza ...