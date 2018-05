Allarme Coldiretti | ' Il maltempo ha fatto sparire dagli alberi un frutto su quattro'

Iran - Allarme Coldiretti su export alimentare tricolore : Teleborsa, - La decisione degli Stati Uniti di uscire dall'accordo con l'Iran mette a rischio il boom dell'export agroalimentare Made in Italy nella Repubblica islamica che nel primo bimestre del 2018 ...

Cibus - Allarme Coldiretti : falso Made in Italy - giro da 100 miliardi nel mondo : I prodotti alimentari italiani sono i più noti e apprezzati al mondo, per questo sono anche i più imitati. L'allarme Coldiretti oggi all'inaugurazione della fiera internazionale del cibo che si svolge ...

Coldiretti : la pioggia è benvenuta per scongiurare l’Allarme siccità al Sud : Non solo danni, la pioggia è benvenuta per scongiurare l’allarme siccità al sud dove nei principali invasi mancano 500 miliardi di litri di acqua per dissetare campi e famiglie. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’Anbi. Se il settentrione – sottolinea la Coldiretti- ha beneficiato della pioggia e della neve invernale, al sud l’apporto idrico è stato insufficiente, dalla Calabria alla Puglia fino in Sicilia. ...

Coldiretti : "è Allarme cinghiali". E accusa - "aziende costrette a chiudere" : "La posta in gioco è alta: l'economia di intere aree e l'incolumità delle persone. Non è escluso che, permanendo l'immobilismo della Regione, la Coldiretti " conclude Molinaro " farà una serie di ...

Terremoto - Allarme Coldiretti : 'Il turismo che era in ripresa ora è minacciato' : 'Nel cratere" sottolinea la Coldiretti" è tornata la paura ed è in corso la verifica dei danni, ma a preoccupare sono anche gli effetti delle scosse sull'economia e sul lavoro. L'arrivo di turisti ...

Coldiretti - Allarme in tavola : troppi agnelli provenienti dall’estero - verificare la provenienza : “Attenzione: leggete attentamente verificate la provenienza perché sulle tavole in occasione delle festività pasquali potreste trovare agnelli e capretti provenienti dall’estero e spacciati per italiani. Il prezzo pagato alla produzione in Calabria è troppo basso – denuncia Coldiretti – va dai 3,00 € ai 3,80 € al kg. iva compresa peso vivo, che certamente non ristora i nostri pastori che garantiscono qualità anche grazie ai pascoli ...

Brexit - Allarme Coldiretti : "A rischio un miliardo di esportazioni di prodotti alimentari Made in Italy" : Nell'intesa sulla Brexit il mancato accordo sulla tutela dei prodotti alimentari a indicazione geografica (Dop-Igp) "colpisce quasi un miliardo di esportazioni Made in Italy con il via libera a imitazioni e...