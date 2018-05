Alessia Marcuzzi | spunta uno scatto inedito | la FOTO SEXY manda in tilt i fan GALLERY

Grande Fratello - quanto prendono i concorrenti con Barbara D'Urso - e con Alessia Marcuzzi - : Non è cambiata solo la conduzione al Grande Fratello quest'anno ma anche le buste paga dei concorrenti. Secondo quanto riporta Dagospia , nelle edizioni condotte da Alessia Marcuzzi gli inquilini ...

VUOI SCOMMETTERE?/ Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti accolgono Alessia Marcuzzi e Maria De Filippi : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti conducono VUOI SCOMMETTERE?, il nuovo programma di Canale 5. Per la prima puntata previsto un omaggio a Fabrizio Frizzi scomparso quest'anno.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:03:00 GMT)

Domenica Live - Barbara D'Urso e la frecciatina ad Alessia Marcuzzi : i dettagli Video : Nel corso delle ultime ore si sta discutendo della frecciatina che Barbara D'Urso avrebbe lanciato contro Alessia Marcuzzi a to di alcune comunicazioni giunte dal popolo della rete, secondo cui la gieffina Veronica Satti avrebbe espresso un'imprecazione contro Dio, tra le mura del 'GF15'. La D'Urso si scaglia contro la Marcuzzi: la frecciatina al vetriolo A diverse ore dalla messa in onda dell'attesa e quarta puntata del 'Grande Fratello', ...

Barbara d’Urso : “Veronica non ha bestemmiato” e lancia una frecciatina a Alessia Marcuzzi : Nessuna bestemmia da parte di Veronica Satti al Grande Fratello. A smentire ci ha pensato Barbara d’Urso nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live. La conduttrice napoletana ha assicurato che la figlia di Bobby Solo non ha pronunciato alcuna bestemmia e che il pubblico ha dunque frainteso. Durante la spiegazione, Barbarella ha lanciato una bella frecciatina ad Alessia Marcuzzi, la collega che presenta l’Isola dei Famosi. Una stoccata che ai ...

“Sono sotto choc!”. Una pazzesca Barbara D’Urso. Carmelita umilia le colleghe Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi : mai vista una cosa del genere : L’ultima puntata in diretta del Grande Fratello è andata in onda lunedì 30 aprile. Barbara D’Urso, di rosso vestita, ha aperto la serata con una strigliata da capogiro agli inquilini che in settimana si sono resi protagonisti di un degradante uno contro tutti nei confronti di Aida Nizar: emarginata, bullizzata, attaccata, aggredita. ”Mi batte il cuore dalla rabbia, vi rendete conto cosa avete creato?” ha spiegato ...

Amici - Maria De Filippi come Alessia Marcuzzi all'Isola dei famosi : come si è presentata in diretta : Curioso retroscena ad Amici . La padrona di casa Maria De Filippi sabato sera si è presentata in diretta con un abitino a fiori che le donava molto, ma qualcuno ha notato qualcosa di strano. Effetto ...

Vuoi Scommettere : Alessia Marcuzzi - Emma e tutti gli ospiti della 2^ puntata : Alessia Marcuzzi, Emma e gli ospiti della 2^ puntata di Vuoi Scommettere? Dal prossimo mese, su Canale 5 andrà in onda il nuovo programma Mediaset condotto da Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti, Vuoi Scommettere? La prima puntata della trasmissione è già stata registrata lo scorso 24 aprile. La seconda puntata del programma invece verrà registrata lunedì 30 aprile presso gli studi di Cinecittà di Roma. Tanti saranno gli ospiti di ...

Alessia Marcuzzi - finalmente su un’isola : Archiviata l’Isola dei Famosi, è tempo di relax per Alessia Marcuzzi, che dopo settimane in studio è volata al mare insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, approfittando anche del compleanno di lui, appena festeggiato. Destinazione? Maldive, una tra le mete preferite della conduttrice 45enne, che via social ha documentato le sue giornate più belle, tra selfie in riva al mare (da cartolina), pose improbabili e scatti con il suo lui. La ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Marcuzzi si sbottona : ecco per chi faceva il tifo - poi sul canna-gate… : Isola dei Famosi 2018, dopo il canna-gate e la proclamazione del vincitore, Alessia Marcuzzi svela per chi faceva il tifo e cosa avrebbe avuto intenzione di fare con Eva.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 06:33:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi ed Eva Henger : pace in vista? : L'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Nono Formicola. E con lei sembra essere giunta al capolinea anche la polemica sul canna-gate che ha visto scontrarsi Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. La conduttrice del reality di Canale5 al settimanale Chi ha affermato di non negare una pace futura con l'ex naufraga, anche se dovrà avvenire a telecamere spente. Non ho mai negato a nessuno la possibilità di un ...