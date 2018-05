Alessandra Celentano | speciale Verissimo Amici 2018 “Proporrò la sfida tra Lauren e

Amici serale 2018/ Eliminati Valentina - Zic e Luca : la “maledizione” di Alessandra Celentano (quinta puntata) : Andiamo a rivivere i momenti salienti della quinta puntata di Amici 2018 . Ecco gli Eliminati e il resoconto completo. Valentina , Matteo, Zic e Luca ai saluti. Irama vincitore. (Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:19:00 GMT)

Amici 17 - Zic contro Alessandra Celentano : le scuse della mamma del cantante : Durante la puntata serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, sono stati eliminati ben quattro allievi: i ballerini Luca e Valentina, della squadra dei Bianchi, il cantante Zic, anche lui della squadra dei Bianchi, e il cantante Matteo, della squadra dei Blu.Durante la settimana, Luca, Valentina e Zic hanno aspramente criticato Alessandra Celentano , utilizzando anche termini molto forti. Luca e ...

