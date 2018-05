Albano è nonno | è nato il figlio di Cristel Carrisi

superguidatv

: #TVOI mi permette di trasformarmi in Carmelita: un applauso ad Albano che diventa nonno per la prima volta - CdGherardesca : #TVOI mi permette di trasformarmi in Carmelita: un applauso ad Albano che diventa nonno per la prima volta - magazinepragma : #AlBano è diventato nonno - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Tancredi vince #TheVoice con nonno #AlBano: #Noemi bocciata, l'Italia tifa #ErmalMeta -

(Di sabato 12 maggio 2018) Al Bano è diventato: èil primogenito die Davor Luksic. Ad annunciarlo è Costantino della Gherardesca durante la finale di The Voice of Italy 2018 Una bella notizia per. Anzi due. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ieri sera ha letteralmente gioito durante la finale di The Voice of Italy 2018 quando ha condiviso con il pubblico la felicità di essere diventatoper la prima volta.per la prima volta La finale di The Voice of Italy 5 si è conclusa con la vittoria di Maryam Tancredi del Team Al Bano, ma anche una bellissima notizie per il cantante di Cellino San Marco. Poco prima della diretta live, infatti, il presentatore Costantino Della Gherardesca ha annunciato la notizia della nascita del primo nipote di. “Scusaci Barbara d’Urso ma stasera è Costantino Della Gherardesca a fare lo scoop” si legge sul ...