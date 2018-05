Al Nord è di nuovo allerta meteo

Nordest - nuovo boom industriale. Fondamentali immigrati che speriamo non scappino. : Gli stessi lavoratori potrebbero presto trovarsi davanti a un bivio e decidere di fare ritorno a casa loro perché la ripresa è in corso un po' ovunque..

Corea del Nord - vertice Kim-Trump il prossimo 12 giugno a Singapore/ Nuovo passo verso percorso di pace : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un". vertice Trump-Kim il prossimo 12 giugno a Singapore(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:14:00 GMT)

Ebola : nuovo focolaio nel Nordovest del Congo : Nel nordovest della Repubblica Democratica del Congo è stata registrato un nuovo focolaio di Ebola: confermati 2 casi di contagio e 17 vittime. Secondo il ministero della Sanità il focolaio è localizzato a Bikoro. Nel 2014 un’epidemia di Ebola aveva provocato la morte di oltre di 11mila persone in Liberia, Guinea e Sierra Leone. L'articolo Ebola: nuovo focolaio nel nordovest del Congo sembra essere il primo su Meteo Web.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è di nuovo in viaggio per la Corea del Nord : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato martedì che il segretario di Stato Mike Pompeo è in viaggio per la Corea del Nord, dove incontrerà di nuovo il dittatore Kim Jong-un. La visita di Pompeo serve per preparare The post Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è di nuovo in viaggio per la Corea del Nord appeared first on Il Post.

Esploriamo il paesaggio Nordico di God of War nel nuovo video dietro le quinte : God of War è finalmente disponibile per PlayStation 4 e, dopo avervi proposto la nostra guida, torniamo a vedere un nuovo video dietro le quinte che ci porta ad esplorare il paesaggio nordico che fa da sfondo all'apprezzato gioco.Come riporta Dualshockers, Sony ha pubblicato un nuovo filmato con protagonisti il director, Cory Barlog e l'attore inglese che ha donato la voce a Kratos, Chris Judge, mentre intraprendono un intenso viaggio nella ...

La Corea del Nord annuncia la fine dei test missilistici e nucleari : “E’ un nuovo periodo storico” : La Corea del Nord annuncia la fine dei test missilistici e nucleari: “E’ un nuovo periodo storico” Per comprovare l’intenzione di fermare il programma, Pyongyang chiuderà un sito nel Nord del Paese. Continua a leggere

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica che sta determinando una fase di maltempo sul Nord ovest del nostro Paese, tenderà nel corso delle prossime ore ad estendersi al resto del settentrione interessando, da domani, anche le regioni centrali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Treni - nuovo personale TreNord pronto a entrare in servizio : 17 macchinisti ad aprile : Nel mese di aprile sui Treni Trenord entrano in servizio 17 nuovi macchinisti, mentre altri 19 hanno iniziato l'ultima fase del percorso di formazione. Lo comunica l'azienda: in arrivo anche 80 ...

Corea del Nord - nuovo allarme dal Giappone Video : Tra meno di un mese, esattamente il 27 aprile, il dittatore NordCoreano Kim Jong-un incontrera' il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, in quello che sara' il terzo summit della storia tra i due Paesi. Tutto sembra spingere verso la distensione al 38° parallelo e, più in generale, nell'intera area, soprattutto dopo la visita di Kim in Cina [Video] e la conferma di un incontro con Donald Trump ancora da fissare. Eppure c'è chi non si fida ...

Il nuovo principe rubacuori arriva da Nord-est : Teenagers e cougars che dalla più tenera età sognate l’ingresso a corte, non disperate: per un principe Harry che sparisce dal vostro radar erotico-sentimentale, almeno per qualche anno, un nuovo virgulto dal sangue blu fa il suo debutto in società. Nobile è nobilissimo – la sua dinastia ha più di undici secoli di storia, altro che i Windsor – bello è bello, il corpo una pertica sottile, un viso un po’ Harry Styles che mischia ...

Maltempo - nuovo allarme sulla Capitale : litorale a rischio erosione. Bufere anche al centro-Nord e Campania : ALLERTA PER LAZIO E ROMA Scatta una nuova allerta meteo a partire da domenica sera fino a martedì. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo - Scirocco dopo il Burian : ancora NEVE al Nord - maltempo al Centro/Sud. Nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un intenso flusso di correnti miti avanza da ovest, andando progressivamente a sostituire la massa d’aria fredda di origine artica giunta sull’Italia nei giorni scorsi, causando tempo instabile nelle regioni Centro-meridionali, ma favorendo ancora nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

