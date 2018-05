GF 2018 - gli sponsor abbandonano e Aida Nizar torna su Instagram : Al GF 2018 è fuga degli sponsor: BellaOggi ha abbandonato, altri si stanno dissociando e naturalmente dietro tutto questo ci sono delle polemiche legate al reality show e che stanno dacendo parecchio scalpore. Come commenterà questo fatto Barbara d'Urso? Anche stavolta dirà che è un fatto che non succedeva da anni e che è accaduto con il suo ritorno alla conduzione? O forse stavolta sarà meglio non alludere al suo ritorno al GF, non conviene ...

Grande Fratello 2018/ Aida Nizar pronta a tornare? Malgioglio sbotta : Il peggio deve ancora arrivare : Grande Fratello 2018, Cristiano Malgioglio attacca ancora Aida Nizar e avverte il pubblico: "È davvero pronta a tutto, il peggio deve ancora arrivare". Dagli atti di bullismo agli errori della produzione, Barbara D'Urso continua ad essere nel mirino delle critiche e delle segnalazioni di Striscia La Notizia. Critiche nate soprattutto per il "caso" Aida Nizar che Cristiano Malgioglio non ritiene essere così vittima come tutti credono.

Anticipazioni Grande Fratello - Aida ritorna in casa : la verità sul passato choc Video : Per Aida Nizar si prepara il ritorno nella casa del Grande Fratello 2018 [Video]. La scorsa settimana la concorrente spagnola è stata eliminata dal pubblico da casa con il televoto anche se la sua uscita dalla casa di Cinecitta' ha scatenato non poche polemiche, dato che in moltissimi sul web sostengono la bella Aida e si sono scagliati contro questa decisione del pubblico che ha scelto di salvare Luigi Favoloso nonostante gli atteggiamenti da ...

Aida torna in Casa? La frase sfuggita di Barbara D'Urso : In questa quindicesima edizione del Grande Fratello se ne stanno vedendo di tutti i colori. Da quando è iniziato, il 17 aprile 2018, ha cominciato a subire critiche con le frasi omofobe e razziste di Danilo Aquino sfociando poi nel delirio totale con il caso Baye Dame Dia e Aida Nizar. Il senegalese ha attaccato in modo pesante la concorrente che, come ricordiamo, è entrata soltanto una settimana dopo rispetto agli altri concorrenti. Lo scontro ...

Gf 15 - Barbara D'Urso fa tornare Aida e svela un dettaglio sul televoto : Sono ancora in molti a parlare di complotto contro Aida Nizar, eliminata al televoto con il 51% dei voti: una vera e propria debacle considerando che a rischio uscita erano in 4. Tra questi anche ...

Striscia contro il Grande Fratello/ Video - Aida Nizar : eliminazione decisa prima? I dettagli che non tornano : Striscia la Notizia contro il Grande Fratello 2018, Video: Aida Nizar e l'eliminazione studiata a tavolino? Ecco tutti i dettagli che non tornano al TG di Antonio Ricci.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:04:00 GMT)

Baye Dame torna al Grande Fratello : “Aida? Volevo portare dei fiori - mi è stato impedito” : Grande Fratello, Barbara d’Urso rimprovera Baye Dame: le giustificazioni del ragazzo Ha fatto tanto discutere il ritorno al Grande Fratello di Baye Dame. L’ex concorrente, squalificato per il suo comportamento aggressivo nei confronti di Aida Nizar, è rientrato in Casa per qualche minuto e senza spendere neppure una parola per la spagnola. Un comportamento che […] L'articolo Baye Dame torna al Grande Fratello: “Aida? ...

Grande Fratello 2018 - Baye Dame torna in casa ma non chiede scusa ad Aida. Barbara D’Urso sbotta – Video : GF15 - Baye Dame torna in casa Scintille nella quarta puntata del Grande Fratello 2018 (qui la diretta minuto per minuto). Dopo l’espulsione della settimana scorsa, Baye Dame è tornato in casa per salutare gli altri ragazzi scatenando la furia della conduttrice Barbara D’Urso: “Sono senza parole“. Ecco cosa è successo. Il ragazzo è entrato mentre gli altri erano freezati. Lucia Orlando è subito scoppiata a piangere, e lui ...

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica sono tornati insieme? FOTO : Aida Yespica è fidanzata con Jeremias Rodriguez? Dopo la fine del Grande Fratello Vip, il presunto flirt tra Jeremias Rodriguez e Aida Yespica era andato scemando, e alla fine ne l’uno ne l’altro avevano alimentato il gossip. Il fratello di Belen infatti inizialmente si era ricongiunto con la sua ex Sara, ma poi, a causa di alcuni problemi, la loro storia era giunta definitivamente al capolinea. Per quanto invece riguarda la bella ...

Aida Nazir : "Baye torna in Senegal"/ “Io razzista?” Punita : subito in nomination (Grande Fratello 2018) : Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello 15, Aida Nizar è stata presa di mira da gran parte dei concorrenti. Questa sera saranno annunciati provvedimenti disciplinari.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 00:08:00 GMT)