tgcom24.mediaset

: Aggredito equipaggio 118, presidente medici: 'Napoli è come Raqqa' #SilvestroScotti - MediasetTgcom24 : Aggredito equipaggio 118, presidente medici: 'Napoli è come Raqqa' #SilvestroScotti - morettweet : RT @MediasetTgcom24: Aggredito equipaggio 118, presidente medici: 'Napoli è come Raqqa' #SilvestroScotti - Simonegtt77 : RT @MediasetTgcom24: Aggredito equipaggio 118, presidente medici: 'Napoli è come Raqqa' #SilvestroScotti -

(Di sabato 12 maggio 2018) "Per ie per chi in generale lavora per la salute dei cittadini,", la città della Siria distrutta dall'Isis. Il duro paragone arriva da Silvestro Scotti ,dell' ...