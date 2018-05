Accoltella passanti in pieno centro a Parigi | 2 morti e 8 feriti L' assalitore ucciso

huffingtonpost

: Accoltella passanti in centro Parigi, 4 feriti - Agenzia_Ansa : Accoltella passanti in centro Parigi, 4 feriti - SkyTG24 : Parigi, accoltella passanti in centro: 4 feriti. Ucciso l’assalitore - MediasetTgcom24 : Francia, accoltella passanti nel pieno centro di Parigi: 4 feriti #parigi -

(Di sabato 12 maggio 2018) Un uomo ha aggredito con un coltello alcuniindi, nel secondo arrondissement, nella zona dell'Opera. Secondo quanto riferito da Bfm-tv, isono almeno quattro, due dei quali sono gravi. Poliziotti presenti hanno aperto il fuoco sull', che è stato.Knife Attack near Opera in Paris' 2nd art Four wounded -2 severly - possibly one dead Aggressor shot downpic.twitter.com/vuIfAQXBoI — Harry Boone (@towersight) May 12, 2018Stando ad una prima ricostruzione, la polizia avrebbe tentato di fermare l'tore usando il taser. Visto che non erano riusciti a fermarlo in modo incruento, sarebbe stato fatto ricorso alla pistola