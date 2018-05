Abusi dei pesticidi | residenti esasperati Zanoni | ' Zaia pensi alla salute dei cittadini

Roma - giallo rifiuti Abusivi : «Camion di altri comuni nelle discariche». Indagini dei vigili : L?allarme sui rifiuti di Roma tra fine aprile e inizio maggio è un giallo. Un mistero legato a doppio filo alle tonnellate di immondizia raccolta e portata nei centri Tmb gestiti...

Dalle società ai palazzi Abusivi : ecco l’impero romano dei Casamonica : La vera difficoltà è nel dimostrare la «pericolosità sociale» dei Casamonica. Le denunce per estorsione e usura sono spesso ritrattate, consentendo agli esponenti della famiglia sotto...

Trezzo guardie armate a presidio dei villini Abusivi : guardie armate in presidio notturno a vigilare sui villini abusivi nel cuore del Parco Adda Nord, recentemente sgomberati e acquisiti dall'Amministrazione che vuole trasformarli nel «Campus della ...

Discarica Abusiva sequestrata nel parco dei Sibillini - a Castelluccio di Norcia : Castelluccio DI Norcia E' stata sequestrata nel parco dei Sibillini, a Castelluccio di Norcia un'area dove i carabinieri dell'Ente parco hanno individuato uno 'smaltimento non autorizzato di rifiuti'. ...

Papa Francesco : “Provo dolore e vergogna per gli Abusi dei vescovi in Cile” : In una lettera inviata ai vescovi cileni il Pontefice scrive. In Cile "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna".Continua a leggere

Sfregiata la grotta della Zinzulusa : lavori Abusivi e cemento in uno dei simboli del Salento : I sigilli sono stati apposti dalla guardia costiera di Otranto su disposizione del gip di Lecce, che ha ritenuto di sottrarre alla pubblica fruizione quella...

L'enorme discarica (Abusiva) dei frigoriferi : "Vergognoso" : RomaToday è andata a vedere da vicino quella che è ormai conosciuta con il nome di “frigo valley” di Tivoli, un’enorme...

Castagneto Carducci - la spiaggia dei nobili deve tornare libera. Il Comune ordina la demolizione dei capanni Abusivi : Nell’uovo di Pasqua i nobili di Bolgheri hanno trovato una brutta sorpresa: la notifica di demolizione delle storiche capanne sulla spiaggia libera tra Marina di Bibbona e Marina di Castagneto, nel Comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, su cui si affaccia anche l’oasi di Bolgheri, ribattezzata dalle cronache anche come “la spiaggia dei vip“. Lo ha deciso la sindaca Sandra Scarpellini, Pd, in un Comune dove alle ...

“Abusi sulle donne - torture…”. L’ex star di Smalville in grossi guai : le terribili accuse nei confronti di uno dei volti più amati della celebre serie tv. Una storia davvero inquietante : Era tra i volti noti di un telefilm che i ragazzi ricordano ancora oggi con piacere, quello Smallville che raccontava le peripezie di un giovane Superman alle prese da un lato con la scoperta dei propri poteri sovrumani e dall’altro con l’adolescenza, gli amori, la scuola e le fragilità di qualsiasi adolescente. Oggi eccola finire a sorpresa in grossissimi guai insieme a un altro personaggio famoso del piccolo schermo, ...

Abusi sui figli piccoli dei dipendenti della Banca d'Italia : l'arresto del maestro che imbarazza l'asilo Montessori : Abusi sessuali su dodici bambine tra i 3 e i 5 anni. Nella scuola Montessori interna alla sede della Banca d'Italia, frequentata dunque dai figli dei dipendenti di via Nazionale. Ora che il docente di ...

Roma - Abusi alla materna - i racconti choc dei genitori : "A mia figlia chiedeva di mettergli le mani nei pantaloni" : "A mia figlia chiedeva di mettergli le mani nelle tasche dei pantaloni, le diceva che era un bel gioco. Ancora devo riprendermi, sono sconvolta, non potevo immaginare tanto orrore", inizia così uno dei racconti choc dei genitori della bimbe della scuola materna di Romafinita investita dal ciclone degli abusi sessuali di cui è accusato un insegnate d'inglese di 25 anni.Le lacrime delle mammeIl dolore è forte e le lacrime sul volte delle madri ...

'Banca dati sugli Abusi dei prof : ma no alle telecamere in classe' : Rimase affascinata dal prof e dalla materia, era pedagogia, aveva 14 anni. Affascinata, precisa la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, non certo innamorata. Ma allora era diverso. 'C'era una ...