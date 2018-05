A1 | cinque incidenti in poco tempo | quindici vetture coinvolte

Incidenti in alta quota : dodici morti. In Svizzera sei vittime - di cui cinque italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi, ieri, aveva deciso di trascorrere una giornata in alta quota. Un lunedì nero che, in quattro distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, conta dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono decedute sei persone, di c...

Incidenti lavoro : precipita da un'altezza di cinque metri - morto 53enne a Lerici : L'uomo sarebbe stato trovato a terra da un collega al cambio turno. Inutili i tentativi dei soccorritori, arrivati sul posto in pochi minutiì

