A Washington incontro tra segretario Difesa USA e capo diplomazia di Seul

Washington Post - incontro segreto fra Pompeo e Kim a Pasqua : In attesa dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, probabilmente in giugno, il leader del regime nordcoreano ha già ricevuto una delle massime personalità dell'amministrazione statunitense: il direttore della Cia Mike Pompeo, uno degli uomini più fidati del presidente americano e, se sarà confermato dal Congresso, nuovo segretario di Stato. Un incontro di così alto livello tra i due Paesi non ...