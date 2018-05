A Tardelli il Premio Azeglio Vicini

calcioweb.eu

(Di sabato 12 maggio 2018) Il Panathlon Club Cesena, insieme alla famigliae ai comuni di Cesena e Cesenatico, ha organizzato il ‘’ in memoria dell’ex Ct azzurro e proprio presidente onorario scomparso il 30 gennaio scorso a Brescia. La cerimonia si terrà il 14 settembre a Cesenatico. Con questo riconoscimento si vuole premiare ogni anno un allenatore, un personaggio sportivo (non solo calcistico) che come modo di interpretare lo sport e il lavoro con i giovani abbia valori simili a quelli dell’ex allenatore della Nazionale. Per questa prima edizione è stato scelto Marco, ex campione del mondo, per il suo modo di concepire il calcio e per i successi ottenuti con l’Under 21. L'articolo AilCalcioWeb.