A sorpresa il duetto di Belen Rodriguez ed Emma risolve la faida De Martino a colpi di

(Di sabato 12 maggio 2018) Ildiedriporta alla luce l'atavica questione del tradimento di Stefano De. La showgirl argentina, ospite del 6° serale, ha dovuto cimentarsi con una nuova prova di lip synch nel quale ha portato Amami della sua ex rivale.Il genio del male incarnato da Maria De Filippi ha quindi disposto chescimmiottassecon un'improbabile parrucca bionda, proprio di fronte alla diretta interessata che da qualche puntata è diventata parte integrante della commissione esterna. Nella prima prova,ha mostrato tutta la sua sensualità ma le è improvvisamente volata la parrucca. Un notaio non identificato in studio ha però annullato la prova ed è per questo che si è resa necessaria una seconda tornata conche ha conquistato il centro dello studio per aiutarenella sua imitazione.Sembra che non esistano ruggini tra le due ...