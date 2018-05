'A Napoli come in Siria' - due equipaggi del 118 aggrediti durante i soccorsi : "Napoli come Raqqa", ovvero la martoriatissima ex capitale dell'Isis nel nord della Siria, diventata un cumulo di macerie in balia di bande assassine finché non è stata liberata. A fare il durissimo paragone è stato Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici della città partenopea, dopo due gravi episodi avvenuti negli ultimi due giorni: ieri un equipaggio del 118 è stato aggredito mentre trasportava una paziente in codice rosso, oggi ...

Tombino di ferro contro un'ambulanza - ira dei medici : "Napoli come Raqqa" : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa", la città della Siria distrutta dall'Isis. Il duro paragone arriva da Silvestro...

Tombino di ferro contro un'ambulanza con ferito in codice rosso a bordo. L'ira dei medici : «Napoli è come Raqqa» : «Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa», la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti,...

Ambulanza presa a sprangate - medici : "Napoli come Raqqa" : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa ". Così Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, commentando l'aggressione avvenuta ai ...

Napoli - paletto di ferro contro ambulanza : infermiera protegge paziente/ "Qui come a Raqqa" - servono blindati? : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:29:00 GMT)

Ferita infermiera ambulanza - l'ira del presidente dell'Ordine dei medici : 'Napoli è come Raqqa' : 'Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa', la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici di ...

Ferita infermiera ambulanza - l'ira del presidente dell'Ordine dei medici : «Napoli è come Raqqa» : «Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa», la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti,...

Aggredito equipaggio 118 - presidente medici : 'Napoli è come Raqqa' : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa ", la città della Siria distrutta dall'Isis. Il duro paragone arriva da Silvestro Scotti , presidente dell' ...

Napoli - RAID CONTRO AMBULANZA IN CODICE ROSSO : VETRI IN FRANTUMI/ Infermiera protegge paziente - "come a Raqqa" : NAPOLI, passante rompe vetro AMBULANZA in CODICE ROSSO. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: Infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:12:00 GMT)

Aggressione ai medici del 118 - Silvestro Scotti : «Napoli come Raqqa. Le Istituzioni devono intervenire» : «Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa». Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, condanna fermamente l’ennesimo episodio di violenza che ha coinvolto stavolta un equipaggio del 118 della Croce Rossa italiana. «come presidente dell’Ordine dei medici esprimo tutta la mia solidarietà alla collega coinvolta, ma anche all’infermiera e all’autista dell’ambulanza. Queste vili ...

L’Ordine dei medici : Napoli come Raqqa - le istituzioni intervengono : Con un paletto di ferro un passante ha rotto il vetro di un’ambulanza mentre il mezzo stava trasportando in codice rosso un paziente. È accaduto a Napoli, in largo Antignano. ...

Napoli - paletto di ferro lanciato contro un’ambulanza. Il presidente dell’Ordine dei medici : “Questa città è come Raqqa” : “Napoli è come Raqqa”. Il vetro di un’ambulanza rotto con un paletto di ferro, senza un motivo apparente, mentre il mezzo stava trasportando un paziente in codice rosso, fa scoppiare la rabbia di Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. Perché nel capoluogo campano non è la prima volta che si verificano aggressioni nei confronti del personale del 118 e atti di vandalismo. “Per i medici e per ...

Napoli - raid contro ambulanza in codice rosso : vetri rotti/ Ultime notizie - Ordine dei Medici : “Come a Raqqa” : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le Ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 15:21:00 GMT)

Ennesimo atto di vandalismo contro un'ambulanza a Napoli. "Qui è come Raqqa" : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa". È evidentemente provocatoria, ma neanche troppo, la presa di posizione di Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, dopo l'episodio di violenza che ha coinvolto un equipaggio del 118 della Croce Rossa italiana.Con un paletto di ferro un uomo ha rotto il vetro di un'ambulanza mentre il mezzo stava trasportando in codice ...