A Milano Food City la patata viola di Campodolcino

Milano : Seeds&Chips chiude premiando startup del food tech : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Oltre 300 speaker internazionali, più di 40 sessioni di conferenze, oltre 250 startup partecipanti e 300 media accreditati da tutto il mondo. Questi i numeri dell’edizione 2018 di Seeds&Chips che si conclude oggi. Dopo le prime giornate che hanno visto come protagonisti Howard Schultz, executive chairman di Starbucks e John Kerry, 68esimo segretario di Stato americano, sono stati consegnati questa ...

Milano : Seeds&Chips chiude premiando startup del food tech (2) : (AdnKronos) – Oggi i piccoli agricoltori sono oltre cinquecento milioni, ovvero il 90% delle aziende agricole che producono circa l’80% del cibo mondiale, purtroppo però sono per lo più invisibili, non hanno voce nelle istituzioni e spesso vivono al di sotto della soglia di povertà. Un altro momento significativo ha visto l’incontro tra Paolo Palumbo (#iostoconPaolo) giovane oristanese malato di sla, e l’ex segretario ...

Milano Food Week : venerdì 11 maggio protagonista la cucina veg : Gli italiani sono in prima linea nella rivoluzione vegan. Negli ultimi 5 anni, secondo il rapporto Eurispes 2018, ha optato per un regime alimentare vegetariano o vegano dal 7% all’8% dei nostri connazionali, confermando che quella che all’inizio sembrava una moda ora è diventata un’abitudine per uno zoccolo duro di italiani. Che molto spesso, però, faticano a mantenere certe abitudini, soprattutto quando cucinano a casa, per la famiglia: ...

Michetta gigante per salvare il mare a Milano Food City : Una “Michetta gigante” è comparsa nel cuore di Milano, in Piazza XXV Aprile, a due passi da Corso Como, nell’ambito delle iniziative per la Milano Food City. Si tratta di un’installazione realizzata con la campagna “Sky Un mare da salvare” con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini milanesi a minimizzare l’utilizzo di plastica monouso, di impegnarsi per una corretta raccolta differenziata e di ...

Milano : a Food City una collezione privata di menu antichi : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – In occasione di Milano Food City, l’agenda di eventi sull’alimentare in programma fino al 13 maggio, Progetto Donne e Futuro partecipa con uno studio dal titolo “Ephemera Food. menus and antique share certificates: arts and graphics”, una preziosa collezione privata di menù antichi. Accanto all’esposizione di “menù” selezionati per pregio grafico-artistico, sarà ...

Milano Food city. A tavola con Quei del Tredesin : L’Associazione Quei del Tredeesin, con il patrocinio del Municipio 5, realizza l’evento “Milano food City”. Appuntamento fino al 13 maggio

'Seeds and Chips 2018' - al via a Milano il summit su food innovation - : Nel corso dell'evento, in programma dal 7 al 10 maggio, conferenze ed incontri per confrontarsi sulle maggiori sfide globali legate all'alimentazione

Milano Food City - al via la degustazione di prodotti “made in carcere” : “Il cibo come veicolo di reinserimento sociale” : Una maratona non-stop gratuita di degustazioni, ricette create dai membri dell’Associazione italiana Food blogger e laboratori gratuiti con prodotti fatti dentro e fuori dal carcere da persone che si stanno guadagnando un futuro migliore. Produzioni che raccontano storie di vite legate al cibo ma puntano soprattutto a ridurre i tassi di recidiva e promuovere il riscatto sociale. Si tratta del progetto “Il buono del carcere: cibo, gusto e ...

Aperta Milano Food City - Sangalli vince sfida con Sala e Fontana : Milano, 7 mag. , askanews, La squadra formata dal presidente di Camera di Commercio e Confcommercio Milano Carlo Sangalli, dall'amministratore delegato di Fiera Milano Fabrizio Curci e dallo chef ...

Illycaffè torna protagonista a Milano Food City : ... combinando 9 delle migliori qualità al mondo: ogni giorno vengono gustate 7 milioni di tazzine di caffè illy nel mondo in oltre 140 Paesi, nei migliori bar, ristoranti e alberghi, nei caffè e nei ...

Milano Food City : tutti i migliori eventi : È la festa del cibo di Milano: ovunque si assaggia, si degusta, si impara a mangiar meglio e a non sprecare. È Milano Food City, l’evento promosso dal Comune di Milano che dal 7 al 13 maggio riunirà in città chef, esperti, scienziati per tornare a parlare di ogni aspetto del cibo con oltre 200 appuntamenti tra dibattiti, talk, performance dal vivo, e esperienze cultural-gastronomiche: nella gallery sopra ne trovate 14 per cominciare. LEGGI ...

Milano : Fontana a evento apertura Food City : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, interverrà lunedì 7 maggio all'evento di apertura della Milano Food City, uno showcooking antispreco organizzato in occasione della 'Inaugurazione Conviviale - Le 7 Virtu' del Cibo'. Saranno presenti, tra gli altri, il