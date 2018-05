A Dea Capital le cucine Snaidero

Dea Capital : Idea Ccr II investe in rilancio Snaidero Rino : Roma, 12 mag. (AdnKronos) – Idea Corporate Credit Recovery II (Idea CCR II), secondo fondo di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR (società del Gruppo DeA Capital), ha depositato presso il Tribunale di Udine l’accordo ex art 182 bis con i creditori e la famiglia Snaidero per l’acquisizione della maggioranza del Capitale azionario della Snaidero Rino (Snaidero), società ...