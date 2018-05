A chi assomiglia questo «Diamantino» che è a Cannes?

vanityfair

(Di sabato 12 maggio 2018) Nel film non lo chiamano Cristiano Ronaldo ma il personaggio è chiaramente ispirato a lui, il super campione portoghese di calcio. Si immagina chesuo alter ego a nomeMatamouro abbia fatto perdere i Mondiali (del 2018, quindi siamo in piena fantascienza) alla sua Nazionale, con un tragico rigore sbagliato. Intanto, in Portogallo, sta per esserci un referendum per far uscire il Paese dall’Unione Europea.entra in crisi, viene preso da un laboratorio al servizio del Governo per essere clonato, una spia lesbica si finge rifugiato africano e si fa adottare da lui, andando così a vivere nella sua opulenta casa-castello governata da due sorelle gemelle più cattive delle sorellastre di Cenerentola. LEGGI ANCHELa fiaba nera di Matteo Garrone Il film, un’opera prima dei registi portoghesi Gabriel Arantes e Daniel Schmidt si chiama semplicementeed è a ...