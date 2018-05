A caccia di pollini per studiare la storia della Liguria

Salute - a caccia dei pollini ‘di città’ per prevenire i sintomi delle allergie : Respirare in campagna non è come farlo in città. Inquinamento, cambiamenti climatici e selezioni genetiche possono aumentare l’allergenicità dei pollini e quindi anche la sensibilità agli stessi di chi vive in ambiente urbano. Tuttavia, per questa capacità di registrare gli stress ambientali, i pollini allergenici possono essere utilizzati come indicatori ambientali di rischio per la Salute respiratoria. Insomma, studiare i pollini ...