82 donne occupano la gradinata d' onore di Cannes per l' uguaglianza

(Di sabato 12 maggio 2018) Sul tappeto rosso dioggi l'"assalto al cielo" del Festival. Sono 82 ledel cinema, guidate dalle poche registe di sesso femminile ammesse alla Selezione dal '47 a oggi, protagoniste di una simbolica "montèe des marches", una sorta di occupazione dimostrativa dellad'per segnalare quanta strada resta ancora da percorrere per l'.In 70 anni di Palme d'oro, l'unica a vincerla nel 1993 è stata Jane Campion con " Lezioni di piano", ma ha dovuto spartirla ex aequo con Chen Kaige. E le cifre storiche –denunciano autrici e attrici- sono impressionanti : 1645 cineasti in competizione, contro un totale di 82 cineaste.