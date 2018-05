Pronta la prima bozza del contratto M5S-Lega. Di Maio : “Ecco i temi su cui c’è convergenza” : «La trattativa sul contratto di governo va avanti, anche perché l’obiettivo è portare i migliori risultati per i cittadini italiani». A dirlo è Luigi Di Maio arrivando a Milano per incontrare il segretario della Lega Matteo Salvini al Pirellone, sede del nuovo tavolo M5S-Lega per la stesura del contratto di governo. A proposito dell’incontro che si...

5S-Lega - ecco prima bozza del contratto : L'accordo di governo prende forma. "contratto per il governo del cambiamento". E' il titolo dell'intesa sulla quale Movimento 5 Stelle e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al ...

Flat tax Lega - ecco chi ci guadagnerà : La Flat tax della Lega nord fa sognare milioni di italiani , che sperano di rientrare tra i contribuenti che pagheranno meno tasse. Purtroppo molti di loro non potranno veder realizzato questo sogno, ...

Governo - cosa devono fare Lega e M5s per tenere fuori Berlusconi : ecco il decalogo per archiviare il delinquente : Ci sono misure che non hanno bisogno di coperture finanziarie, ma soltanto di volontà politica. Si capirà presto se il Governo Cinque Stelle-Lega riuscirà a offrire il “cambiamento” o se sarà ostaggio di Silvio Berlusconi, socio occulto della maggioranza con l’astensione promessa da parte di Forza Italia. ecco 10 punti su cui si misurerà la coerenza dei Cinque Stelle e la loro autonomia dall’ex-Cavaliere. COMMISSIONI. Andranno ai Berlusconiani ...

Tavolo Lega-5S - ecco chi c'era : Trattative iniziate. Ricerca di convergenze. Punti in comune. Sono iniziate le 'grandi manovre' per gettare le basi del contratto di governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega . L'incontro con al centro l'...

Governo : M5S e Lega trattano - ecco i nomi più quotati per squadra/Adnkronos : Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Si parla di temi, i nomi verranno poi. Eppure, al termine dell’incontro di oggi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non si nascondeva un certo ottimismo sulla formazione della squadra: “sulla composizione dell’esecutivo e sul premier sono stati fatti significativi passi in avanti”, si legge nella nota congiunta dei due leader. Passi avanti che però non hanno portato alla formalizzazione di ...

Governo : M5S e Lega trattano - ecco i nomi più quotati per squadra/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Sul fronte Lega, tra i nomi più gettonati quello di Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini: scendono le quotazioni da premier ma salgono quelle che lo vorrebbero al ministero dell’Economia, uno dei dicasteri più complicati sul percorso ad ostacoli dell’accordo Lega-M5S. In ascesa anche il nome di Armando Siri, ispiratore della legge sulla flat tax, per lo Sviluppo Economico o i Trasporti, di Claudio Borghi ...

Governo - Meli : “Renzi brinda per accordo M5s-Lega? Ovvio - non vedeva l’ora”. Battibecco con Vauro e Becchi : Battibecco a L’Aria che Tira (La7) tra Maria Teresa Meli, giornalista de Il Corriere della Sera, Paolo Becchi, professore ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Genova, e il vignettista Vauro. La firma del Corriere commenta l’accordo di Governo tra Lega e M5S: “Conviene sicuramente a Salvini, soprattutto se le prossime elezioni saranno a breve nel 2019, assieme alle Europee. Se lui fa qualche provvedimento ...

Governo Lega-M5S - ecco il programma Tasse - Fornero - Ue - migranti... I punti : Governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un Governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier...

[Il retroscena] Di Maio ministro degli esteri - Salvini agli interni e il rebus del premier terzo. Ecco il governo Lega-M5S : Se l'ex olimpionico Domenico Fioravanti, per il quale era stata prenotato il dicastero dello Sport, è scomparso dai radar, lo stesso non si può dire invece per Lorenzo Fioramonti. L'economista, ...

[Il retroscena] Duecento nomine : ecco il prezzo dell'accordo Lega-Forza Italia per l'ok al governo con i Cinque Stelle : Una partita tutt'alto che scontata e che dovrà soddisfare i criteri del Colle e un preciso standing internazionale soprattutto in alcuni ministeri chiave: Interni, Esteri, Economia. "Siamo al 50 per ...

Governo M5s-Lega - ecco le garanzie che vuole Mattarella : Mattarella non si limiterà a fare il notaio: l’interlocuzione sarà serrata: l’art. 92 della Costituzione dà un ruolo al Colle sui ministri; l’art. 117 vincola il legislatore agli obblighi europei e internazionali e poi c’è l’art. 81 sul pareggio di bilancio...

Lega-M5S - ecco il programma Tasse - Fornero - Ue - migranti... I punti dell'accordo di governo : governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier...