51 domande da fare alla vostra migliore amica

Mifid : 10 domande da fare al vostro consulente finanziario : Regole da corso di economia aziendale sui normali rapporto tra l'azienda e il cliente, con il cliente servito in modo funzionale ai suoi bisogni… Ma lasciamo stare. Perché si sa, prima dell'avvento ...

Lucca - tutte le domande che farei al prof bullizzato : “prof, non mi faccia incazzare, non mi faccia incazzare”. A urlare davanti alla cattedra è un ragazzo di un istituto tecnico di Lucca. Davanti a lui c’è il suo insegnante 64enne di italiano e storia. Il primo urla, il secondo sta zitto. Il primo è in piedi, il secondo seduto dietro la cattedra. Quando il ragazzo alza la voce, abbassa gli occhi sul tablet. A quel punto lo studente urla ancora di più, provoca ancora di più, mettendo le mani sul ...

Pensione a 63 anni - dal 13/04 via alle domande per l'Ape - ecco cosa fare Video : Pensione di vecchiaia anticipata a 63 anni con 20 di contributi? Da domani 13 aprile, tutte le procedure saranno sbloccate come confermato dall’Abi, l’associazione delle Banche Italiane che è uno degli organismi che entrano in scena per la #Pensione anticipata in regime di Ape volontario. La misura che è partita come decorrenza il 1° maggio 2017 no aveva ancora visto aprire i battenti per via delle convenzioni da stipulare tra Inps, banche ed ...

Pensione a 63 anni - dal 13/04 via alle domande per l'Ape - ecco cosa fare : Pensione di vecchiaia anticipata a 63 anni con 20 di contributi? Da domani 13 aprile, tutte le procedure saranno sbloccate come confermato dall’Abi, l’associazione delle Banche Italiane che è uno degli organismi che entrano in scena per la Pensione anticipata in regime di Ape volontario. La misura che è partita come decorrenza il 1° maggio 2017 no aveva ancora visto aprire i battenti per via delle convenzioni da stipulare tra Inps, banche ed ...

Zuckerberg al Senato - fare domande è più facile che fare leggi : “Può darmi una definizione di hate speech?” Qual è il limite tra essere neutrali e permettere contenuti non appropriati? Durante l’audizione al Senato, accanto alle domande più tecniche su Cambridge Analytica e Russiagate, i Senatori pongono Mark Zuckerberg di fronte a questioni estremamente filosofiche. Il ceo risponde come può, secondo uno schema provato e riprovato con il suo team legale. Può sicuramente essere interessante avere ...

6 domande non gradite che il Congresso dovrebbe fare a Zuckerberg (secondo il Financial Times) : Il prossimo 11 aprile, Mark Zuckerberg testimonierà davanti al Congresso degli Stati Uniti, chiamato a rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network. I legislatori americani, infatti, hanno chiesto al fondatore di Facebook di recarsi personalmente a Capitol Hill in seguito allo scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati usata anche dalla campagna Trump che ha presumibilmente abusato delle ...

Le 6 domande che il Congresso dovrebbe fare a Zuckerberg. Suggerite dal Financial Times : I profitti derivanti dalla pubblicità mirata hanno reso Facebook una delle più grandi aziende al mondo: l'anno scorso ha generato un reddito netto di 16 miliardi di dollari con entrate per quasi 40 ...

Inps - Ape volontaria : «Quasi 7mila domande accolte». Si potrà fare tutto online : Sono 6.684 domande di certificazione del diritto all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica volontario (Ape) che risultano accolte fino ad oggi. Di queste, 5.214 si riferiscono a soggetti...