24 ristoranti con giardino a Milano

Controllo dei NAS in ristoranti etnici in tutto l'Abruzzo - sospese attività e sequestro merci : L'Aquila - Due imprese alimentari sottoposte a provvedimento di sospensione dell'attività, 380 chilogrammi di alimenti sequestrati, dodici persone segnalate all'autorità sanitaria e amministrativa e violazioni amministrative per 18mila euro. E' il bilancio dei controlli che i Carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito nel settore della ristorazione etnica di tutto l'Abruzzo. Sedici, nel complesso, le ...

Nuovo contratto per dipendenti ristoranti e alberghi - i dati su Rimini : uno su quattro è lavoratore stagionale : ... favorendo quel recupero di produttività necessario per sostenere gli investimenti migliorativi e rafforzare lo sviluppo di un settore chiave dell'economia italiana'.

I ristoranti dello chef Jamie Oliver in Australia sono finiti in amministrazione controllata : I ristoranti dello chef britannico Jamie Oliver in Australia sono finiti in amministrazione controllata a causa dei pesanti debiti della società che li controllava. Uno dei sei ristoranti ha chiuso immediatamente, lunedì 16 aprile, mentre gli altri cinque sono stati The post I ristoranti dello chef Jamie Oliver in Australia sono finiti in amministrazione controllata appeared first on Il Post.

Pranzi di Pasqua e Pasquetta fuori casa : per Confcommercio i ristoranti in attività saranno quasi il 90% : Per questo 2018 i ristoranti in attività saranno l'89,2% del totale, in leggero aumento rispetto all'anno scorso. Secondo i dati dell'ufficio studi Confcommercio Sardegna si sceglieranno menù ...

Combattere il lavoro nero nei bar e ristoranti con una app : Openjobmetis ha messo a punto un'applicazione per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore della ristorazione con assunzioni regolari

Combattere il lavoro nero nei bar e ristoranti con una app : Mangiare al ristorante agli italiani piace. Secondo un rapporto di Pricewaterhouse Cooper, oltre il 25% consuma fuori casa almeno 4 o 5 pasti a settimana, con un spesa annuale che arriverà a toccare i 77,4 miliardi di euro nel 2020 (+1,4%). Questo significa che è destinato ad aumentare considerevolmente anche il numero dei lavoratori impiegati nel mercato della ristorazione. Un esercito di un milione e mezzo di persone, sempre da qui a due ...

Pasqua : Veneto seconda regione per prenotazioni di ristoranti in agriturismo : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) – ‘Pasqua con chi vuoi” recita un noto detto sulle abitudini degli italiani durante le festività e, secondo l’ultima analisi di agriturismo.it sulla sua sezione ristoranti (https://www.agriturismo.it/it/ristoranti/), sempre più persone scelgono di consumare il pranzo Pasquale in un locale immerso nella natura e all’insegna del cibo genuino, soprattutto nelle regioni del Nord. Tra ...

Pasqua : Veneto seconda regione per prenotazioni di ristoranti in agriturismo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Al Sud la tradizione del pranzo ai fornelli e in famiglia è ancora forte, nonostante si inizino a intravedere i primi segni di interesse nel trascorrere i pranzi di Pasqua fuoriporta. La quinta regione più attiva con le richieste di ristoranti per le prossime feste è infa

Alessandro Borghese - 4 ristoranti - stasera decima e ultima puntata con tappa a Milano : Il format culinario condotto dallo chef Borghese termina stasera in prima serata su Sky Uno HD. Alla ricerca della miglior pizza gourmet della città meneghina.

ristoranti - fattorie e convegni : ecco il business milionario di Pianesi | : Sedi in 15 Regioni e centinaia di punti vendita: così la dieta Ma-Pi ha conquistato migliaia di italiani

Alessandro Borghese - 4 ristoranti - stasera nona puntata con tappa in Molise : La nuova sfida ci porta in Molise, alla ricerca del miglior ristorante di cucina autentica molisana.