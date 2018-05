20 cose da sapere sui matrimoni tradizionali inglesi

Atlanta : arriva la seconda stagione. Foto - trailer e cose da sapere : Che cosa vedremo in Atlanta 2 Robbin' Season I due cugini Earn , Donald Glover , e Alfred "Paper Boi" , Brian Tyree Henry , sognano sempre di sfondare nel rutilante mondo del rap, che ha visto affermarsi proprio ad Atlanta alcuni dei suoi principali protagonisti come Lil Jon, Kanye West e André 3000 . La scena stavolta si svolge a ridosso del Natale, quando in ...

WhatsApp : nuovo aggiornamento in arrivo - le cose da sapere Video : WhatsApp non smette di sorprendere e torna ad essere al centro dell'attenzione per via di un nuovo aggiornamento che sta per fare il suo ingresso sugli smartphone di tutti gli utenti. Nel corso dell'ultimo periodo, la piattaforma ha apportato molti cambiamenti sostanziali che hanno fatto piacere ai consumatori. L'app infatti conta sempre più iscritti: si parla di più di un miliardo di utenti che in tutto il mondo hanno installato l'applicazione ...

Superman festeggia 80 anni : la morte del supereroe e altri 9 cose per sapere chi era : Sono passati ottant'anni dalla prima uscita pubblica di Superman. Era il 1938 quando l'invincibile eroe venuto da Krypton si prese la scena. Nato da un'idea di Jerry Siegel e Joe Shuster, giovani e intraprendenti fumettisti di Cleveland, l'Uomo d'acciaio ha cambiato per sempre la storia del fumetto: ha sdoganato i supereroi, rendendoli centrali nell'immaginario collettivo, e ha inculcato valori di giustizia e rettitudine a generazioni di lettori ...

Reddito di inclusione al via - stanziati 300 milioni di euro : tutte le cose da sapere : È stato approvato ieri dalla Conferenza Unificata il decreto di riparto delle risorse destinate alla realizzazione del piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Primo strumento...

Xiaomi e tecnologia low cost alla conquista del'Italia - le cose da sapere : Xiaomi è un marchio che non rappresenta nulla di nuovo per chi è appassionato di tecnologia. Per chi, invece, non è un grande fan del mondo tech potrebbe essere un brand che presto imparerà a conoscere, perché il suo arrivo ufficiale in Italia potrebbe aprire una nuova era. Per chi volesse qualche numero sulla grandezza del colosso cinese basta evidenziare solo quello relativo ai quasi cento milioni di smartphone venduti nel 2017 e che, ...

Facebook - Zuckerberg e blockchain : le cose da sapere per gli utenti Video : E' un 2018 che per Facebook, comunque vada, rappresentera' un passaggio cruciale. Uscire, eventualmente, indenni da una vicenda che ha destato scalpore a livello mondiale come quella relativa alla questione Cambridge Analytica rappresenterebbe una prova di forza non da poco per quello che resta il più popolare tra i social network. E' però innegabile che i fatti abbiano indotto Zuckerberg a fare delle riflessioni che, nei giorni scorsi, hanno ...

Facebook - Zuckerberg e blockchain : le cose da sapere per gli utenti : E' un 2018 che per Facebook, comunque vada, rappresenterà un passaggio cruciale. Uscire, eventualmente, indenni da una vicenda che ha destato scalpore a livello mondiale come quella relativa alla questione Cambridge Analytica rappresenterebbe una prova di forza non da poco per quello che resta il più popolare tra i social network. E' però innegabile che i fatti abbiano indotto Zuckerberg a fare delle riflessioni che, nei giorni scorsi, hanno ...

Eurovision Song Contest - 5 cose da sapere sull’edizione 2018 : Puntuale come ogni anno, nel mese di maggio, ecco arrivare l’Eurovision Song Contest. La competizione canora legata al network paneuropeo dell’Eurovisione è giunta alla sua 63sima edizione e quest’anno si svolgerà per la prima volta a Lisbona. C’è molta attesa per le canzoni che si sfideranno in diretta di fronte a milioni di persone in tutto il mondo (con trasmissioni che arrivano fino in Cina, Stati Uniti e ...

Le cose da sapere sullo sciopero degli aerei di oggi : Riguarda i controllori di volo, e secondo Enav potrebbe causare la cancellazione di almeno 437 voli in tutta Italia The post Le cose da sapere sullo sciopero degli aerei di oggi appeared first on Il Post.

Cannes 2018 - ecco le cose da sapere di questa edizione : non solo “divieto di selfie” ma occhio anche all’uso dei social : Signore e signori, cari amici. Una lettera per una rivoluzione. D’altra parte i francesi ne sono specialisti: includere il massimo festival nazionale (e del mondo anche se la Mostra veneziana è in fase di sorpasso..) nei moti rivoltosi dell’era 2.0 era una mossa in agguato da qualche tempo, almeno nella testa del patron Thierry Fremaux, sommo sovrano di una direzione artistica dalle parvenze eterne. Con un incipit eccezionalmente cordiale (rara ...

Le cose da sapere sulla manifestazione anarchica di oggi a Milano : I manifestanti partiranno dalla Staione Centrale alle 15 e attraverseranno vari quartieri: molte linee di trasporto saranno deviate The post Le cose da sapere sulla manifestazione anarchica di oggi a Milano appeared first on Il Post.

Samsung Galaxy S9 : ancora guai in vista? Le cose da sapere per i clienti : Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, per forza di cose, tornano molte volte al centro delle speculazioni mediatiche. E' noto quanto clamore possa eventualmente suscitare un problema di un telefono che costa così tanto, ma è anche vero si assiste a notizie la cui diffusione si allarga a macchia d'olio e che poi finiscono in una bolla di sapone. Potere di speculazioni mediatiche, finalizzate a far più rumore possibile, considerata quanto alta sia ...

Le cose da sapere sul concorso pubblico di INPS : L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha pubblicato un nuovo bando per l'assunzione di 967 persone come «consulenti di protezione sociale»: le informazioni utili The post Le cose da sapere sul concorso pubblico di INPS appeared first on Il Post.

WhatsApp e Messenger : in arrivo la rivoluzione - le cose da sapere assolutamente Video : #WhatsApp e Messenger una cosa sola? non ancora. E non è detto che mai questo possa accadere. Nel frattempo ci si trova in un periodo in cui entrambe le applicazioni sono interessate da profondi cambiamenti. Si tratta di due tra le app di messaggistica più diffuse e si caratterizzano per la loro capacita' di essere multi-piattaforma. WhatsApp, com'è noto, è diventata una vera e propria piattaforma basata sul numero d'utenza telefonica, mentre ...