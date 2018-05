12 Maggio | giornata della Fibromialgia | la malattia dell’infelicità dolorosa

17 Maggio 2018 - Giornata mondiale contro omo-lesbo-bi-transfobia - Mario Mieli - : Il Teatro Biblioteca Quarticciolo , per la Giornata contro l'omo-bi-transfobia , propone due spettacoli e un incontro/dibattito di approfondimento. alle ore 10.30 Fa'afafine Mi chiamo Alex e sono un ...

Pronostici Ligue 1 - 11-12 Maggio 2018 : Consigli Scommesse 37^ Giornata : Venerdi 11 Maggio 2018, Guingamp e Marsiglia apriranno le danze della penultima Giornata di Ligue 1, nella quale c’è ancora molto da definire. Per la seconda posizione infatti, troviamo ben 3 squadre nel lasso di 2 punti ed il discorso è simile anche per l’ultima posto valevole per l’Europa League. In zona retrocessione, solo il Metz non si è assicurato un posto nella prossima stagione nel massimo campionato francese. ...

Pronostici Serie A 12-13 Maggio 2018 : Consigli Scommesse 37^ Giornata : Niente contemporaneità per il penultimo turno di campionato, il 37esimo, che parte un po’ in sordina con Benevento-Genoa e Inter-Sassuolo, nonostante il valore che la gara ha per i nerazzurri. Prima novità è l’assenza del lunch match delle 12:30, quasi sicuramente per la necessità di far giocare in contemporanea le pretendenti alla salvezza. E allora via, Bologna-Chievo e Verona-Udinese sono praticamente de scontri diretti, poi c’è il ...

Consigli Fantacalcio 37ª giornata : i giocatori da schierare il 12 e 13 Maggio Video : Torna l'appuntamento con la rubrica sul Fantacalcio, in vista della 37ª giornata di Serie A che si disputera' tra sabato 12 e domenica 13 maggio. A re i Consigli sui migliori giocatori da schierare. Mancano 180 minuti al termine della stagione 2017-2018, molti fantallenatori sperano ancora di raggiungere il successo ricercato da fine agosto, quando il torneo vedeva l'alba di un'annata ricca di colpi di scena. La Juventus, vincitrice ieri della ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 9 Maggio 2018 : giornata faticosa per il Sagittario - e gli altri segni? : Oroscopo di Oggi mercoledì 9 maggio 2018, previsioni di Paolo Fox segno per segno: Bilancia ansioso, giornate particolari per il Cancro, Acquario stanco e tutti gli altri.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 12:00:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati di martedì 8 Maggio. Raonic elimina Del Potro. Avanti Del Potro. Giornata nera per l’Italia : Cadono le prime teste di serie importanti al Masters 1000 di Madrid. Nel big match di questo martedì Milos Raonic elimina Grigor Dimitrov, numero 3 del seeding, al termine di una partita molto combattuta e che premia il canadese al terzo set per 6-3. Saluta la capitale spagnola anche Pablo Carreno Busta, n°9 del torneo, che cede nettamente in due set al croato Borna Coric, che continua nella sua ottima stagione. Bella vittoria di Juan Martin Del ...

Vescovi Abruzzo-Molise : 10 Maggio giornata di studio su sviluppo turistico e dialogo interreligioso : "InterculturalMolise Open Day " accessibilità universale, dialogo interreligioso ed interculturalità: nuove strategie di sviluppo turistico ed economia della bellezza" è il tema della giornata di studio promossa per il 10 maggio a Borgotufi, antico borgo rurale nel Comune di Castel del Giudice , Isernia, , dalla Pastorale per il Turismo ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 8 Maggio 2018 : giornata agitata per i Bilancia - e gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox, Oggi 8 maggio 2018: previsioni segno per segno. Saturno opposto per il Cancro, Bilancia frenetico e in difficoltà, tutti gli altri segni?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:43:00 GMT)

Biglietti Roma-Juventus (domenica 13 Maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Big match nella penultima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico, la Roma sfiderà la Juventus nel posticipo. Una sfida che negli scorsi anni è stata decisiva per l’assegnazione dello Scudetto ed anche quest’anno sarà così. Alla Juventus, infatti, basta un solo punto per assicurarsi matematicamente il settimo titolo consecutivo. I bianconeri hanno sei punti di vantaggio sul Napoli e una differenza reti (dal momento che i due ...

Biglietti Crotone-Lazio (domenica 13 Maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Penultima giornata di Serie A. Crotone e Lazio si giocheranno tanto, se non tutto, dei rispettivi obiettivi. Sarà un match fondamentale all’Ezio Scida di Crotone. La sconfitta dei calabresi contro il Chievo ha complicato i piani della salvezza. La squadra di Walter Zenga ha un solo punto di vantaggio sul Cagliari ed è quindi in pericolo. I rossoblu sono quindi obbligati a vincere per stare al riparo da eventuali rischi, per quanto tutto ...

Biglietti Atalanta-Milan (domenica 13 Maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Penultima giornata della Serie A. Allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo va in scena una sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Europa League. A sfidarsi saranno Atalanta e Milan. La squadra nerazzurra è stata nuovamente scavalcata dai rossoneri, dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio. I ragazzi di Gasperini sono a caccia di un altro miracolo, che confermerebbe la Dea tra le migliori ...

Campidoglio - domenica 13 Maggio al via terza giornata pedonalizzazioni nei Municipi : Il 13 maggio arriva la terza domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma. Diverse strade saranno chiuse al traffico con aree dedicate ad eventi culturali e mercatini locali. Secondo la Sindaca di Roma Virginia Raggi i Municipi si animeranno per un giorno, creando un’occasione di festa per il quartiere. Con vie libere da smog e traffico i cittadini hanno l’occasione […]

Lupus - cos'è : malattia al femminile invalidante/ Il 10 Maggio la Giornata Mondiale : “non conosce limiti” : Lupus, cos'è: malattia al femminile invalidante, colpisce 5 milioni di persone nel mondo ma non ha una cura risolutiva. Il 10 maggio la quindicesima Giornata Mondiale.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:06:00 GMT)

