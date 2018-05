12 maggio - Burle d' Amore in Maschera | lo spettacolo d' amore al Teatro del Carro di

MOLFETTA. BURLE D'AMORE IN MASCHERA - IL 12 maggio LO SPETTACOLO D'AMORE AL TEATRO DEL CARRO DI MOLFETTA : Gli spettacoli si terranno a MOLFETTA nel TEATRO del CARRO di MOLFETTA in via G.M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00. Per info e prenotazioni: 3397758173 Prevendita presso Expert Gadaleta - ...