Zingaretti - con illuminazione Acea rilancio Castello Santa Severa nel mondo : Roma, 11 mag. - (AdnKronos) - "L'illuminazione del Castello di Santa Severa, grazie alla collaborazione con Acea, è un nuovo passaggio per il rilancio e la valorizzazione dello storico complesso. Un luogo bellissimo, straordinario, una meraviglia sul mare, che da stasera sarà proiettata nel mondo".

Pd in platea con il popcorn Spunta l'ipotesi Zingaretti : Un congresso vero, in cui si individui un leader e ci si dia una piattaforma politica e un profilo di argine ai populisti', spiega un dirigente. Nel frattempo, servirà un organo di garanzia a ...

I social commentano il racconto di Luca Zingaretti su Aldo Moro : "Colpisce come un pugno allo stomaco" : "come un pugno forte, alla bocca dello stomaco". Colpisce, emoziona, commuove l'interpretazione di Luca Zingaretti, che in "un'orazione civile" - così l'ha definita lui stesso - andata in onda su Rai Uno, ha letto l'ultima lettera scritta dallo statista alla moglie Noretta, prima di essere ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978."55 giorni senza Moro" è stato benedetto dall'auditel - 3 milioni 669 mila spettatori con uno share ...

Aldo Moro : la Rai ricorda lo statista con un’orazione civile di Zingaretti. Programmazione completa della Giornata per le vittime di terrorismo : Luca Zingaretti - 55 giorni, l'Italia senza Moro 9 maggio 1978. Sono passati quarant’anni dall’assassinio di Aldo Moro, eppure le immagini del suo corpo nella Renault 4 rossa in via Caetani sono una ferita ancora aperta. Un momento drammatico per lo Stato e per la società. Nell’anniversario di quel tragico avvenimento, la Rai dedicherà allo statista una speciale Programmazione in concomitanza con la Giornata in memoria ...

Anticipazioni 55 giorni - l’Italia senza Moro : Zingaretti racconta Moro : Come annunciato dalle Anticipazioni di 55 giorni l’Italia senza Moro sarà Luca Zingaretti a raccontare Aldo Moro durante la prima serata di Rai 1 di martedì 8 maggio 2018. L’amatissimo attore, in onda dalle 20:30 porterà sul piccolo schermo una sua idea tratta dal testo 55 giorni. l’Italia senza Moro di Stefano Massini. L’obiettivo è quello di ricordare l’anniversario di uno degli avvenimenti più cruciali della storia ...

Luca Zingaretti racconta Aldo Moro in “55 giorni” l’8 maggio su Rai1 : In occasione del quarantennale dalla scomparsa di Aldo Moro, Rai1 ha pensato ad una programmazione dedicata insieme a Luca Zingaretti e Sergio Castellitto. Se quest'ultimo presterà il volto ad Aldo Moro Il Professore, in onda l'8 maggio dalle 21.25 circa su Rai1, l'amato Commissario Montalbano lo precederà con il suo drammatico e sentito racconto in "55 giorni" in onda dalle 20.30. Lo statista assassinato dalle Brigate rosse il 9 maggio 1978 ...

Pd - Zingaretti striglia il partito (e Renzi) : “Basta contrapposizioni - bisogna unire”. Sala : “Potere alle idee - non a segreterie” : Due proposte per il partito Democratico. Una da Milano, l’altra da Roma. “Questo non è un trampolino di lancio. Quando qualcuno si candiderà, state tranquilli che se ne accorgeranno tutti”. Risuonano le note di Born To Run di Bruce Springsteen al termine dell’accorato comizio di Nicola Zingaretti all’Ex Dogana, dove il presidente della Regione Lazio ha lanciato la sua “alleanza del Fare“, un appello all’inclusione come ...

Zingaretti alla convention “Alleanza del fare” : “Governiamo per liberare le persone dalle difficoltà della loro condizione, è l’unica motivazione. Altrimenti la politica resta gestione del potere per il potere e la gente giustamente ci caccia”, dice il governatore del Lazio Nicola Zingaretti alla convention “Alleanza del fare” a Roma. “Non siamo qui per convention ‘Alleanza del fare’ a Roma. ‘Non siamo qui per presentare una candidatura e ...

Nicola Zingaretti è l'anti-Renzi Pd - tutti i big stanno con lui Elezioni anticipate? Si scalda Delrio : Seppur in sordina, di fatto è partita, con Nicola Zingaretti, la prima candidatura alla leadership del Pd in caso di Primarie. Una corsa segnata, sinora, da una pretattica esasperata Segui su affaritaliani.it

Il Commissario Montalbano/ Il giro di boa su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (oggi - 30 aprile 2018) : Questa sera, lunedì 30 aprile, Rai 1 ripropone alle 21.25 l'episodio della serie "Il Commissario Montalbano" dal titolo "Il giro di boa". Nel cast Luca Zingaretti e Cesare Bocci.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:23:00 GMT)