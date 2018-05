Zecchino d' Oro in piazza per la la festa della mamma

infoverona

(Di venerdì 11 maggio 2018) Lod'Oro torna a Verona in occasione. Domenica 13 maggio, in Gran Guardia, bambini e famiglie potranno partecipare gratuitamente ad animazioni, spettacoli e assistere al concerto del Piccolo Coro 'Mariele Ventre' dell'Antoniano di Bologna. A partire dalle 15 nel loggiatoGran Guardia, si terranno giochi e laboratori promossi in ...