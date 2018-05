zecche morso nord cosa sapere

agi

(Di venerdì 11 maggio 2018) Con l’arrivo della bella stagione aumenta sempre di più la voglia di trascorrere le giornate all’aria aperta, praticando campeggio, trekking, arrampicate e passeggiate o gite in mountain bike immersi nella natura. La primavera porta però con sé anche un rischio poco noto: ildi zecca, parassita che può rivelarsi insidioso per la salute di adulti e bambini. E' importante quindicome colpiscono e come difendersi per evitare spiacevoli conseguenze. Le zone a rischio Negli ultimi 30 anni, il numero di casi di encefalite da zecca, una tra le più pericolose delle malattie trasmesse daldi zecca, è aumentato di quasi il 400% in tutte le regioni endemiche europee1. Parliamo di Austria, Germania, Svizzera, paesi scandinavi e regione balcanica. In Italia, le principali zone a rischio sono per l’appunto il ...