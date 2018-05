Zayn Malik e Gigi Hadid | il cantante avvistato ancora mentre lascia l’appartamento della

Zayn Malik e Gigi Hadid insieme? La modella incerta sul ritorno con il cantante : Zayn Malik e Gigi Hadid insieme? Dopo gli ultimi aggiornamenti sul ritorno della coppia, si fa strada la voce che la modella non è sicura di voler tornare con il cantante, a causa della sua vita lavorativa frenetica ed imprevedibile. Una serie di avvistamenti hanno sollevato il dubbio dei fan della coppia, dopo che il cantante di Pillowtalk è stato visto nei pressi dell'appartamento a New York dell'ex fidanzata, oltre che essersi trasferito ...

Gigi Hadid e Zayn Malik di nuovo in coppia? : A poco più di un mese dalla rottura, Gigi Hadid e Zayn Malik potrebbero aver deciso di dare un’altra possibilità alla loro storia d’amore. A ipotizzarlo il magazine People, che pubblica un bacio rubato per strada tra la modelle 22enne (compleanno appena festeggiato, in famiglia e con le amiche) e l’ex One Direction, con nuovo look, testa rasata e aria da duro. Fuori dall’appartamento newyorkese di lei, però, ...

Gigi Hadid e Zayn Malik sono tornati insieme - il bacio verità : Zayn Malik e Gigi Hadid, è finita Zayn Malik conferma la rottura con Gigi Hadid. Dopo il rumoroso addio, l'immancabile ritorno. Gigi Hadid e Zayn Malik sono tornati a far coppia, come dimostrato dai fotografi che li hanno paparazzati in atteggiamenti intimi per le strade di New York.prosegui la letturaGigi Hadid e Zayn Malik sono tornati insieme, il bacio verità pubblicato su ...

Zayn Malik e Gigi Hadid tornano insieme? Il cantante avvistato a casa della modella : Zayn Malik e Gigi Hadid tornano insieme? È passato circa un mese dalla rottura tra i due, che ha lasciato i fan di tutto il mondo molto amareggiati. Ma, forse, c'è ancora un barlume di speranza per i fan della coppia. L'ex cantante degli One Direction è stato avvistato proprio vicino all'appartamento di Gigi a New York, mentre si avviava all'entrata della casa. I fotografi del Daily Mail hanno paparazzato Zayn proprio sotto casa della Hadid, ...

Let Me di Zayn Malik è dedicata a Gigi Hadid - la confessione del cantante : 'Volevo essere innamorato per il resto della mia vita' : Let Me di Zayn Malik è il nuovo singolo rilasciato giovedì 12 aprile in tutto il mondo: l'ex cantante degli One Direction ha fatto ritorno sul mercato discografico internazionale, anticipando con Let Me il prossimo album di inediti come solista. In una recente intervista con il ...

Zayn Malik credeva che avrebbe amato Gigi Hadid per sempre : “Let Me” è una canzone dolcissima, di quelle che vuoi subito dedicare alla persona che ti sta più a cuore. E in effetti l’ultimo singolo di Zayn Malik è stato scritto pensando alla ragazza che in quel momento era per lui la persona più cara al mondo: stiamo parlando ovviamente di Gigi Hadid. “Let Me” è uscito qualche settimana dopo l’annuncio della rottura tra i due ma il cantante ha plasmato il brano quando ...

Zayn Malik parla di Niall Horan e del successo del suo album : “Siamo come fratelli - ci supportiamo a vicenda” (audio) : Zayn Malik parla di Niall Horan durante un'intervista a AMP Radio: reduce del rilascio di un nuovo singolo, l'ex membro degli One Direction ha ricordato i suoi compagni di viaggio, ora solisti anche loro. Nel corso di un breve intervento radiofonico con l'emittente statunitense, Zayn ha rivolto parole particolarmente affettuose agli ex colleghi e amici degli One Direction, mandando in visibilio i fan della band e dei rispettivi componenti. ...