Yoga | ecco perché fa bene ai bambini

vanityfair

: Oltre 90 eventi gratuiti per 'Arco Zen', weekend dedicato alla meditazione, al movimento, allo yoga, al Mondo Orien… - Garda_Post : Oltre 90 eventi gratuiti per 'Arco Zen', weekend dedicato alla meditazione, al movimento, allo yoga, al Mondo Orien… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) In Italia sono circa 2 milioni le persone che fanno. Il numero negli ultimi anni è raddoppiato: nel 2011 erano solo un milione e 100 mila (Rapporto Coop 2016). L’interesse crescente verso questa disciplina millenaria è dovuto anche ai numerosi studi che hanno evidenziato i suoi effettifici per corpo e mente, e non solo per gli adulti. Secondo una recente ricerca condotta dalla Tulane University e pubblicata su Pychology Research and Behavior Management far praticare ailezioni diprima di andare a scuola li aiuta a gestire meglio stress e ansia. «Loper i più piccoli è un vero e proprio percorso educativo che permette una crescita sana e armoniosa non solo a livello fisico per via dei diversi movimenti (gli asana), ma anche dal punto di vista emotivo,permette di acquisire una maggiore conoscenza e consapevolezza di se stessi» spiega Lorena ...