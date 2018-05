Xiaomi presenta Fabulus F1 | una TV laser da 100 pollici a meno di 1 000 euro

Xiaomi Redmi S2 - certificato dal TENAA - sarà presentato il 10 maggio : Xiaomi Redmi S2, appena certificato dall'ente cinese TENAA, sarà presentato il prossimo 10 maggio e potrebbe essere destinato agli appassionati di selfie. L'articolo Xiaomi Redmi S2, certificato dal TENAA, sarà presentato il 10 maggio proviene da TuttoAndroid.

Tre presenta il nuovo listino con le ALL-IN a prezzo bloccato e Xiaomi Mi MIX 2 : Tre presenta il nuovo listino, con offerte valide da oggi e le ALL-IN a prezzo bloccato a partire da domani e fino alla fine del mese di maggio.

Xiaomi presenta la nuova lampada Yeelight Eye Lamp Pro e un mini tapis roulant : Xiaomi lancia una nuova Lampada nella propria piattaforma di crowdfunding, Yeelight Eye Lamp Pro, che promette di offrire una luce molto simile a quella naturale.

Xiaomi Mi 6X è presente sul sito ufficiale Android prima della presentazione ufficiale : A due giorni dalla presentazione ufficiale, che si terrà il 25 aprile in Cina, Xiaomi Mi 6X è già finito sul sito ufficiale di Android, rivelando però solo alcune delle proprie specifiche tecniche.

Era una Xiaomi Mi Band 3 quella che indossava Lei Jun alla presentazione di Black Shark? : All'evento di presentazione dello smartphone da gaming di Black Shark c'era anche Lei Jun, CEO di Xiaomi, che potrebbe aver avuto al polso una Xiaomi Mi Band 3.

Xiaomi presenta Amazfit Antelope Light Sport Shoes/ Scarpe smart ed economiche con il chip contapassi : Xiaomi presenta Amazfit Antelope Light Sport Shoes: Scarpe smart ed economiche con il chip contapassi. La nota azienda di elettronica cinese, produce ora anche Scarpe

Xiaomi presenta le nuove scarpe da running Amazfit con chip integrato : Xiaomi lancia sulla propria piattaforma di crowdfunding le nuove scarpe da running Amazfit Antelope Light Sport Shoes, realizzate da Huami e in vendita a un prezzo davvero competitivo.

Xiaomi presenta il nuovo purificatore d'aria Zhimi a meno di 200 euro : Tra i prodotti presentati in occasione dei festeggiamenti per l'ottavo compleanno di Xiaomi c'è anche il nuovo purificatore d'aria Zhimi, in vendita in Cina a meno di 200 euro.

Xiaomi presenta il Mi Gaming Laptop : tanta potenza ad un costo irrisorio : Mi Gaming Laptop, il primo PC da Gaming prodotto interamente da Xiaomi, è stato presentato nelle scorse ore rivelando un dispositivo dal rapporto qualità/prezzo non indifferente. Si mostra come un device dalle alte caratteristiche tecniche con una CPU Intel Core i7, una GPU GeForce GTX 1060 e ben 16 GB di RAM. Xiaomi ha voluto anche sottolineare la struttura adottata per la prevenzione al surriscaldamento: un sistema molto efficiente basato su ...

Xiaomi presenta Small Silent AI Camera con base magnetica e riconoscimento delle gesture : La piattaforma di crowdfunding di Xiaomi ha sfornato un nuovo dispositivo interessante ed economico, Si tratta di una videoCamera con base magnetica, in grado di attivarsi con le gesture o tramite la companion app per smartphone.

Xiaomi presenta Xiaowa Robotic Vacuum Cleaner - un aspirapolvere robot economico : Xiaomi torna a proporre un aspirapolvere robot, realizzato questa volta in collaborazione con Xiaowa, decisamente più economico e abbordabile per chi non vuole spendere cifre decisamente importanti, senza però rinunciare alle funzioni più interessanti.