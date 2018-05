Xiaomi Mi 5 | Mi Note 2 e Mi MIX ricevono Oreo con la nuova MIUI 9 Global Beta

Calano le vendite di smartphone in Europa - ma Huawei e Xiaomi crescono notevolmente : Calano le vendite di smartphone in Europa, ma i brand cinesi continuano imperterriti a registrare risultati da urlo: ecco le tendenze del primo trimestre del 2018. L'articolo Calano le vendite di smartphone in Europa, ma Huawei e Xiaomi crescono notevolmente proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2 - Mi Note 3 - Redmi 5 Plus e molti altri smartphone in promo su Lightinthebox : Ancora tanti smartphone Xiaomi in offerta da Lightinthebox, che propone Xiaomi Mi MIX 2 a un ottimo prezzo, insieme a Mi Note 3, al nuovissimo Redmi 5 Plus e ad altri gadget.

Al via le pre vendite di Xiaomi Redmi Note 5 Global su Geekmall - con tante altre offerte : Su Geekmall prende il via la pre vendita di Xiaomi Redmi Note 5 Global, che potete ottenere a un prezzo davvero interessante fino al 4 maggio.

Xiaomi Redmi Note 5 Internazionale a 209€ su GeekMall!! : GeekMall non ha bisogno di presentazioni, come non ne ha neanche lo Xiaomi Redmi Note 5 Plus, l'ultimo gioiellino della categoria Note in casa Xiaomi. Recentemente si sono aperti i preordini per la versione Internazionale, ovvero quella compatibile con le bande Italiane (tra le quali la fatidica Banda 20) e non solo! In occasione del Festival Xiaomi, una fantastica promozione indetta da GeekMall su tantissimi prodotti del brand cinese

MIUI 9 Global Stable con base Android 8.1 porterà Project Treble su Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Xiaomi aveva lanciato il suo Redmi Note 5 Pro in India lo scorso mese di febbraio e finalmente lo smartphone sembra pronto ad aggiornarsi alla MIUI Global Stable basata su Android 8.1 Oreo con supporto a Project Treble. Al momento lo smartphone ha a bordo la ROM MIUI 9.2 ancora basata su Android 7.1.1 Nougat.

Notebook Xiaomi : quale comprare : Xiaomi è ormai una realtà che va oltre l'idea di azienda cinese che in tanti hanno nella loro testa, poiché i suoi prodotti stanno arrivando anche nel nostro paese, e tanti l'avranno iniziata a conoscere per gli Smartphone. Quelli che in tanti non conoscono però sono i Notebook Xiaomi, probabilmente i portatili con il rapporto qualità-prezzo più alto del mercato. In questo articolo vi illustrerò la gamma dei Notebook Xiaomi, che non

Xiaomi Redmi Note 5 in arrivo in versione Red : La versione rossa di Xiaomi Redmi Note 5 è già stata svelata dal colosso asiatico sul social network Weibo e dovrebbe presto esordire sul mercato cinese

Xiaomi cerca tester per Oreo su Mi 5 - Mi MIX e Mi Note 2 e traduce Mi Home in italiano (o quasi) : Xiaomi cerca beta tester per laGlobal Beta di Mi 5, Mi MIX e Mi Note 2 basata su Oreo. Nel frattempo rilascia un aggiornamento in italiano per l'applicazione Mi Home, anche se ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare.

Xiaomi Mi A1 riceve un kernel di Francisco Franco - Redmi Note 5 Pro un port di LineageOS 15.1 : Mentre il noto developer Francisco Franco rilascia due kernel per Xiaomi Mi A1, è disponibile un porting non ufficiale di LineageOS 15.1 per Xiaomi Redmi Note 5 Pro.

La custom recovery TWRP è disponibile per Xiaomi Redmi Note 5 Pro e altri dispositivi : Il team di sviluppo di TWRP rilascia la custom recovery per alcuni dispositivi, tra cui due smartphone Xiaomi, uno di Sony e lo smartwatch Wear24 di Verizon.

Smartphone Xiaomi Mi A1 - Redmi Note 4 - Mi Max 2 - Note 5A a prezzi scontati con garanzia Europa : Una serie di interessanti sconti sugli Smartphone Xiaomi Mi A1, Redmi Note 4, Mi Max 2, Redemi Note 5A, Mi Note 3 a prezzi ribassati con garanzia e spedizioni Europa in 3-7 giorni lavorativi comprese: i dettagli.Se state cercando uno Smartphone di qualità costruttiva e supporto software di buon livello ma non avete dei budget di spesa particolarmente alti, molti forse vi consiglieranno un dispositivo Xiaomi.L'azienda Cinese sta piano piano

Recensione Xiaomi Redmi Note 5 : il nuovo re della fascia media? : Xiaomi Redmi Note 5, nonostante la confusione di nomi tra versione cinese o indiana e le fotocamere posteriori alla iPhone X, è un vero e proprio candidato alla corona di re della fascia media. Ma riesce ad ottenere la corona? Scopriamolo nella nostra Recensione di Xiaomi Redmi Note 5!