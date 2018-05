Xbox One | Microsoft smentisce i dati di vendita EA

Alte prestazioni e un design tagliente : l'Xbox One X di Black Panther a tiratura limitata è semplicemente bellissima : Microsoft ha lanciato un concorso che farà la felicità dei fan di Black Panther e di Xbox One, dato che permette di vincere una bellissima Xbox One X a tiratura limitata ispirata al celebre supereroe sovrano del Wakanda.Questo esemplare di Xbox One X è stato realizzato in soli 5 esemplari, include la copia del film in Blue Ray e due joystick, anch'essi a tema Black Panther. Sfortunatamente il concorso è esclusivo per i residenti negli Stati ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : l'uscita su Xbox One - PC e Switch è stata anticipata : Dopo essere arrivato su PlayStation 4 nel giugno del 2017, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy si appresta a debuttare su PC, Xbox One e Nintendo Switch, anche se questo potrebbe avvenire prima di quanto i fan si aspettassero.La remastered dei primi tre capitoli della serie Crash Bandicoot era infatti prevista sulle nuove piattaforme per il 10 luglio, ma con un annuncio a sorpresa su Twitter Activision ha annunciato di aver anticipato di circa due ...

Anticipata l’uscita di Crash Bandicoot N Sane Trilogy su PC - Xbox One e Switch : Crash Bandicoot N Sane Trilogy ha anticipato il lancio su PC, Xbox One e Nintendo Switch di qualche giorno, come si legge sul blog ufficiale di Activision.. Inizialmente previsto per il 10 luglio 2018, Activision di recente ha voluto sorprendere i fan di Crash annunciando che il gioco sarà disponibile già a partire dal prossimo 29 giugno. Cosa contiene Crash Bandicoot N Sane Trilogy l’uscita quindi è stata Anticipata di circa due settimane, ma ...

The Division fornisce un altro magnifico upgrade su Xbox One X : The Division è stato un titolo controverso quando è uscito nel 2016. Da un lato si gridava al downgrade grafico rispetto al primo trailer mostrato, ma d'altro canto Ubisoft Massive è comunque riuscita a dare prova di una fantastica tecnologia grafica nel gioco finale. Infatti, lanciando oggi il gioco su Xbox One X, adesso aggiornato con una patch 4K, la vastità delle feature dell'engine di Snowdrop impressiona ancora oggi. Effetti di nebbia ...

LASER LEAGUE : Disponibile da oggi su PC - PS4 e Xbox One : LASER LEAGUE, il futuristico videogioco sportivo multiplayer in stile arcade pubblicato da 505 Games e sviluppato da Roll7, lo studio vincitore del Premio BAFTA, è Disponibile da oggi per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e Steam PC. Caratterizzato da intensissime partite multiplayer online e locali, il gameplay di LASER LEAGUE, come ogni sport che si rispetti, è accessibile e semplice ...

Xbox One a 30 milioni di unità vendute : meno della metà di PS4 secondo delle stime : Nel corso dell'incontro con gli investitori EA ha rivelato una informazione che in un certo senso rischiava di passare in sordina ma che è indubbiamente molto importante per capire l'andamento dell'attuale generazione di fronte all'assenza di dati di vendita ufficiali voluta da uno degli attori principali del settore.Come probabilmente saprete, Microsoft non rivela mai i dati di vendita di Xbox One ma si affida a un indicatore diverso: gli ...

NBA Playgrounds 2 è in arrivo questo mese per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Il mese scorso, Saber Interactive ha annunciato un nuovo episodio della serie NBA Playgrounds in lavorazione e, a poco tempo dall'annuncio iniziale, lo sviluppatore americano ha svelato la data di uscita ufficiale del titolo.Secondo il comunicato stampa riportato da Dualshockers, NBA Playgrounds 2 sarà lanciato il 22 maggio per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Troveremo diverse novità in NBA Playgrounds 2, ci saranno migliorie per quanto ...

L'originale Forza Horizon è meraviglioso in 4K su Xbox One X - analisi tecnica : Microsoft ha ripreso a rilasciare aggiornamenti grafici per i giochi di Xbox 360 su Xbox One X con quattro nuovi titoli, tra cui Forza Horizon, The Witcher 2, Crackdown e Fable Anniversary Edition. Abbiamo un boost della risoluzione di 9 volte superiore alL'originale in tutti e quattro i casi e un sensibile miglioramento delle prestazioni dove necessario, ma è sul primo gioco della lista che ci concentreremo oggi. La qualità delle immagini di ...

EA si aspetta che la base installata combinata di PS4 e Xbox One aumenti fino a 130 milioni di unità entro la fine dell'anno. Switch dovrebbe superare quota 30 milioni : Durante la conference call finanziaria di Electronic Arts per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, si sono toccati interessantissimi argomenti, come quello relativo alla presenza del single player nel prossimo Battlefield, fino alla finestra di lancio di Anthem. Ma la conferenza dell'editore è stata un'importante occasione per capire le previsioni di EA per quanto riguarda il mercato console e, a tal proposito, il Chief Financial Officer, ...

Atomic Heart è il nuovo sparatutto per PS4 - Xbox One e PC che ci catapulta in una versione alternativa dell'Unione Sovietica : Lo sviluppatore Mundfish, con base a Mosca, pubblicherà Atomic Heart, uno "sparatutto in prima persona" che catapulta i giocatori in una versione alternativa dell'Unione Sovietica.Come riporta Gematsu, l'fps è programmato in uscita nel corso dell'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.Qui sotto potete dare uno sguardo al trailer che mette in evidenza un gameplay pieno d'azione e una storia elettrizzante che intratterrà i giocatori per tutta la ...

Cuphead : solo il 7% dei giocatori ha sconfitto il boss finale su Xbox One : Cuphead di MDHR Studio, già recensito sulle nostre pagine, è senza dubbio un titolo molto particolare, caratterizzato da un comparto artistico fortemente ispirato ai cartoni animati degli anni '30 e da un livello di difficoltà piuttosto elevato.Proprio il livello di difficoltà, tarato verso l'alto, è una delle componenti che ha reso Cuphead una vera sfida per i giocatori. Ma in quanti hanno finito il titolo? Stando a quanto riportato da ...

Come cambia PUBG su Xbox One con la nuova patch - le novità : PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su Xbox One con una nuova patch che porterà tanti cambiamenti. Per PUGB infatti dopo la mappa Miramar continuano ad arrivare novità dal Test Server e diversi cambiamenti forse anche con una successiva patch pubblica. I cambiamenti di PUBG su Xbox One Come riporta GamingBolt, da cui potete leggere anche tutte le note della patch, sul Test Server è in corso un periodo di prova per una patch che porterà ...

Quantum Break 2 in sviluppo per Xbox One? Cosa ha detto un insider : Remedy starebbe lavorando a un sequel di Quantum Break, che in questa sede chiameremo Quantum Break 2, anche se se chiaramente ancora non esiste un titolo. Questa è l’indiscrezione che potrebbe rendere molto felici i possessori di Xbox One e One X. Bisogna però specificare che per adesso si tratta solo di indiscrezioni e che non c’è alcuna notizia ufficiale al riguardo. Remedy infatti potrebbe aver iniziato a lavorare sullo sviluppo del sequel ...

Per gli sviluppatori di Defiance la differenza tra Xbox One X e PS4 Pro è la risoluzione : PS4 Pro ed Xbox One X sono sicuramente le due console più potenti sul mercato, ma effettivamente quali differenze hanno? Come riporta Gamingbolt, secondo Matt Pettit, Producer di Defiance 2050 è la risoluzione:"La principale differenza è la risoluzione. Assicurarsi di raggiungere il 4K è sia un vantaggio che un ostacolo allo sviluppo del gioco. È stato anche interessante vedere gli FPS su Pro e x e compararle con le versioni base. Offrono ...