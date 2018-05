Woody Allen | restaurato ' Io e Annie' | nelle sale dopo supervisione stesso regista-attore

Cimema Fulgor - a Rimini domenica mattina colazione con il grande cinema di Woody Allen : ...00 Inizio proiezioni SALA FEDERICO PROVACI ANCORA SAM di Herbert Ross , USA/1972/85 , SALA GIULIETTA LORO 1 di Paolo Sorrentino , Ita/2018/104 , INGRESSO A TUTTI GLI SPETTACOLI + colazione 6 EURO I ...

Mia Farrow : "Avrei preferito che mia figlia avesse taciuto sulle molestie subite dal padre Woody Allen" : Mia Farrow avrebbe preferito che la figlia adottiva Dylan non fosse uscita allo scoperto, tornando ad accusare il patrigno Woody Allen di averla molestata quando era bambina. "Avrei preferito che tutto venisse archiviato. Non volevo resuscitare il caso. E' stato un capitolo orribile per tutti noi", ha detto l'attrice, arrivando al gala della rivista Time in onore dei cento personaggi dell'anno, tra i quali è stato incluso il figlio Ronan ...

Il giovane Woody Allen di Bananas : la satira politica degli anni '60 : ... Allen scrive e dirige il suo film più politico, Il dittatore dello stato libero di Bananas , Bananas , il titolo originale, , nel quale cerca di trattare la situazione politica statunitense e le ...

Quarant'anni fa gli Oscar premiavano la commedia di Woody Allen con Diane Keaton Io e ANNIE. Di fatto il film che lanciato il regista nel vero Cinema.

L'importanza di chiamarsi Sam : i primi vagiti di Woody Allen : Per carità, può piacere, e non si può negare che il doppiaggio nostrano sia considerato uno dei migliori al mondo; ma ciò non toglie che volte si perdano spesso per strada le reali intenzioni delle ...