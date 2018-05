Windows 10 non riesce ancora a conquistare le aziende

Windows 10 April 2018 Update : ecco le funzionalità rimosse o non più supportate : ... Feature rimosse su Windows 10 April 2018 Update Groove Music Pass , in risposta al termine del servizio di musica in streaming. L'app Groove è stata aggiornata per supportare il cambiamento, ma può ...

Aggiornamento Windows 10 1803 Spring Creators non si installa : Microsoft ha rilasciato l'ultimo Aggiornamento di Windows 10 disponibile per il download. L'installazione è stata distribuita a partire dal 30 Aprile alle ore 19.

Assistente Notifiche : l’evoluzione della modalità Non disturbare di Windows 10 : Dopo aver visto come personalizzare Windows Timeline, in questa guida vedremo come funziona “Assistente Notifiche”, la nuova modalità Non disturbare introdotta in Windows 10 April Update. Assistente Notifiche è dunque una vera e propria evoluzione della modalità Non disturbare e, rispetto a quest’ultima, sono state implementate tante novità importanti che aiutano gli utenti a concentrarsi. Opzioni Notifiche Disattivato: ...

Windows Mobile : “Mi piace - funziona bene e non lo cambio!” | [LA VOCE DEL POPOLO] : Nell’ultima settimana abbiamo trattato una tematica che vi ha praticamente suddiviso in due fazioni: i sostenitori di Windows 10 Mobile e gli “ex amanti W10M passati a nuove spiagge”. L’articolo in questione, “Windows 10 Mobile, quanto mi manchi“, vi ha fatto chiacchierare per diversi giorni e ha messo in evidenza il commento di un utente già conosciuto in questa rubrica: SirMau. Il vostro collega, come ...

Creare cartelle Windows che non si cancellano : È successo a tutti di eliminare erroneamente un file o una cartella sul proprio PC Windows. Oppure che qualche amico si è divertito a cancellare le nostre cartelle per burlarsi un po’ di noi. Eliminare un file o una cartella è un’operazione molto semplice che può essere eseguita anche per sbaglio senza accorgerci di nulla. Possiamo proteggerci da tutto questo in un modo molto semplice. Su Windows è possibile Creare delle cartelle che ...

Microsoft Teams - Yammer e Skype for Business non saranno più disponibili per Windows Phone : Attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Microsoft Support, il Colosso di Redmond ha annunciato la dismissione di alcune sue applicazioni per Windows Phone 8.1. A partire dal 20 maggio 2018, quindi fra circa un mesetto, le app Yammer, Skype for Business e Microsoft Teams – tutti e tre strettamente legate al settore enterprise – non saranno più aggiornate per Windows Phone 8.1 e verranno anche eliminate dal relativo ...

Accesso servizio profilo utente non riuscito - approfondimento sui problemi Windows 7 e 10 : Sembra riguardare soprattutto l'utenza in possesso di macchine dotate di Windows 7, ed in minima parte Windows 10, il recente problema segnalato da diverse persone riguardante il messaggio "Accesso servizio profilo utente non riuscito". Se anche voi state riscontrando molte difficoltà nell'avvio del sistema operativo nessuna paura, non avete sbagliato nulla. Da quello che ci si risulta, infatti, dovrebbe trattarsi di un'anomalia legata ad uno ...

Instagram per Windows 10 non è stato abbandonato : rilasciato un nuovo update : Dopo secoli e secoli finalmente l’applicazione ufficiale di Instagram torna ad aggiornarsi sul Microsoft Store tranquillizzando tutti quegli utenti che temevano un suo abbandono. La nuova versione è numerata 30.1569.12133.0 ed è disponibile al download solo ed esclusivamente per Windows 10, escludendo quindi gli smartphone, con rollout a scaglioni. Il nuovo aggiornamento non è stato accompagnato, come di consuetudine, da nessun changelog ...

Windows non è più il settore principale di Microsoft secondo un ex-dipendente : La recente riorganizzazione aziendale di Microsoft eseguita dal suo CEO Satya Nadella ha cambiato radicalmente le varie classi dirigenti con Terry Myerson licenziato e Panos Panay, il padre dei Surface, promosso. secondo Tim Sneath, un ex dipendente che ha lavorato a Redmond per 17 anni e successivamente assunto da Google, Microsoft sotto la gestione di Nadella è stata completamente stravolta e l’ultima rivoluzione dirigenziale ne è la prova. ...

20 trucchi per Windows 10 che forse non conoscevi : Ci sono tanti trucchi Windows 10 che ti consentono di spremere al meglio l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft. Alcuni li puoi usare nella vita di tutti i giorni per migliorare e velocizzare la quotidianità, mentre altri torneranno assai utili in ambiti specifici ed è quindi più che consigliabile impararli subito. Abbiamo raccolto venti trucchi per Windows 10 facili facili, adatti per tutti: da chi è più informatico a chi ...

Satya Nadella - CEO di Microsoft - : ”Windows 10 Mobile non è morto - in arrivo novità in estate” : Lo so, appena avete letto il titolo di questo articolo siete svenuti e probabilmente credete ancora di stare sognando. Eppure, è tutto vero: Satya Nadella, il CEO del Colosso di Redmond, ha appena dichiarato ai giornalisti di Aprilfool.com che Windows 10 Mobile non è assolutamente morto e che Microsoft è intenzionata a rilasciare novità sia hardware che software durante questa estate. Per quanto concerne la produzione di nuovi dispositivi, è ...

Windows 10 è due volte più sicuro di Windows 7 e questa volta non è (solo) Microsoft a dirlo : Da quanto Windows 10 è stato rilasciato pubblicamente quel 29 luglio 2015, Microsoft lo ha sin da subito elogiato per il suo comparto sicurezza all’avanguardia. Se qualcuno però avesse dopo tre anni ancora dei dubbi sulla veridicità delle affermazioni del Colosso Redmond, adesso dovrebbe fidarsi un po’ di più. Webroot, una società indipendente esperta in materia di sicurezza informatica, attraverso dei test, ha affermato che durante ...

“Windows Phone più apprezzato di Android e iOS? Non mi meraviglia!” – [LA VOCE DEL POPOLO] : Ecco ritrovati all’ennesima “puntata” della nostra rubrica i cui protagonisti dei nostri articoli siete voi: “La VOCE del popolo”! Dopo aver visto nell’ultimo articolo le problematiche riguardanti l’innovazione del mercato smartPhone e la necessità di rivoluzionare con Surface Phone, quest’oggi abbiamo selezionato per voi un commento riguardante Windows Phone, iOS e Android: quale tra i tre sarà il ...

Windows Phone più apprezzato di iOS nel 2018 e no - non è un pesce d’aprile anticipato : Non è uno scherzo nè tantomeno un pesce d’aprile abbastanza anticipato bensì è tutto vero al 100%: Windows Phone è, stando ad un sondaggio, più apprezzato di iOS. La famosa testata internazionale PCMag ha deciso di avviare un sondaggio, il PCMag Readers’ Choice Awards 2018, dando la possibilità ai lettori di scegliere quale sia secondo loro il miglior sistema operativo mobile attuale. I risultati ci dicono che Android si trova al primo ...