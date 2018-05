Wind Tre | Hedberg | Stiamo consolidando basi per il futuro

Vodafone : per OpenSignal migliore rete 4G - Wind Tre la peggiore : OpenSignal ha pubblicato il rapporto sullo stato delle reti mobili italiane mettendo in evidenza non solo che Vodafone dimostra di avere la migliore copertura 4G, ma anche che le velocità della tecnologia di quarta generazione delle reti non sono migliorate. Vodafone batte tutti in 4G Dono stati fatti oltre un miliardo di rilevamenti in dieci città italiane dal primo gennaio al 31 marzo 2018 su oltre 120 mila dispositivi. Il risultato non lascia ...

Windows Mixed Reality : Alex Kipman mostre le novità di April Update : April Update è stato rilasciato, oltre che per Xbox One e Windows 10, anche per Windows Mixed Reality che comprende HoloLens e i visori prodotti dagli OEM. In un video, il team di Alex Kipman ha presentato le novità di Microsoft HoloLens e dell’intera piattaforma di realtà mista con l’aggiornamento di Aprile. Questo include una serie di nuove utili funzionalità per gli utenti aziendali, compreso una migliore implementazione per gli ...

Salva la rete unica Wind Tre? Le rassicurazioni ufficiali di ZTE Italia : In questa giornata del 10 maggio è necessario ritornare sull'argomento rete unica Wind Tre. Dopo aver esaminato,di prima mattina, gli scenari possibili all'indomani del comunicato ufficiale ZTE, nel quale si parla di cessazione di attività dell'azienda, ecco che le dichiarazioni rassicuranti del CEO della divisione Italia Hu Kung (che copre anche la carica dell’area Western Europe) giungono a placare gli animi. Secondo quanto riportato da ...

Rete unica Wind Tre in difficoltà per ZTE? Scenari post attività cessate : I lavori per l'implementazione della Rete unica Wind Tre su tutto il territorio nazionale continueranno a discapito di quanto sta succedendo a ZTE, partner tecnologico per le infrastrutture necessarie al progetto dei vettori italiani? Tanti dubbi si affacciano sullo Scenario post annuncio dell'azienda cinese che, in un comunicato di ieri 9 maggio, ha fatto sapere di aver cessato le sue principali attività. Riallacciamo il nastro della vicenda ...

Vodafone : per OpenSignal migliore rete 4G - Wind Tre la peggiore : OpenSignal ha pubblicato il rapporto sullo stato delle reti mobili italiane mettendo in evidenza non solo che Vodafone dimostra di avere la migliore copertura 4G, ma anche che le velocità della tecnologia di quarta generazione delle reti non sono migliorate. Vodafone batte tutti in 4G Dono stati fatti oltre un miliardo di rilevamenti in dieci città italiane dal primo gennaio al 31 marzo 2018 su oltre 120 mila dispositivi. Il risultato non lascia ...

Vodafone : per OpenSignal migliore rete 4G - Wind Tre la peggiore. Velocità stabile : OpenSignal ha pubblicato il rapporto sullo stato delle reti mobili italiane mettendo in evidenza non solo che Vodafone dimostra di avere la migliore copertura 4G, ma anche che le Velocità della tecnologia di quarta generazione delle reti non sono migliorate. Vodafone batte tutti in 4G Dono stati fatti oltre un miliardo di rilevamenti in dieci città italiane dal primo gennaio al 31 marzo 2018 su oltre 120 mila dispositivi. Il risultato non lascia ...

Wind Tre e Xiaomi - partnership strategica per offrire un’ampia gamma di device innovativi in Italia : Wind Tre, leader del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso, e Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annunciano oggi un’importante partnership per proporre gli smartphone e i prodotti IoT di Xiaomi nei...

Wind Tre e Xiaomi annunciano una nuova partnership strategica : Wind Tre, leader del mercato della telefonia mobile in Italia, e Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annunciano una importantissima partnership strategica in Italia. L'articolo Wind Tre e Xiaomi annunciano una nuova partnership strategica proviene da TuttoAndroid.

Migliora la rete unica Wind Tre : nuovo passo in avanti nel sud Italia : La rete unica Wind Tre è un obiettivo fondamentale nel post processo di unificazione dei due vettori mobili. A piccoli passi, le due aziende procedono all'implementazione di nuove infrastrutture con questo scopo, grazie alla partnership con ZTE e oggi 8 maggio possiamo segnalare un nuovo passaggio in questa direzione, in particolare nel Sud Italia. Grazie ai colleghi di UpGo News apprendiamo che in Calabria e in particolar modo nelle province ...

Vodafone surclassa TIM - Wind e Tre : statistiche sorprendenti su voce e dati a maggio 2018 : Ci sono alcuni studi molto interessanti tra quelli trapelati ad inizio maggio in riferimento alle principali compagnie telefoniche italiane, soprattutto nel caso in cui abbiate la tendenza a seguire le vicende di Vodafone. L'operatore, a quanto pare, in questo periodo è in grado di far parlare di sé non solo in riferimento alle tanto odiate rimodulazioni, come riportato non molto tempo fa proprio su OptiMagazine, ma anche a proposito delle ...

Offerte Vodafone - Tim - Wind e Tre Italia : ecco cosa propone il mercato a maggio : Le Offerte ricaricabili sono spesso fra le notizie principali dal mondo della tecnologia. Il mercato della telefonia è infatti sempre un argomento d'interesse in Italia. Fra abbonamenti con cellulari compresi, ricaricabili e abbonamenti standard sono diverse le opzioni che ogni cliente può scegliere per godere di un pacchetto telefonico interessante. Gli ultimi mesi sono stati segnati da novità per quel che riguarda lo sviluppo di nuovi ...

Allerta problemi Wind e Tre dal 7 maggio : zone interessate e cause : Potrebbe essere una settimana densa di problemi Wind e Tre quella partita oggi 7 maggio: le due compagnie telefoniche avrebbero dato il via ad una campagna informativa via SMS in cui tutti i clienti di una determinata area geografica sono stati avvisati di possibili malfunzionamenti di rete. Quali le zone interessate e i motivi delle anomalie? Come segnalato dai colleghi di UpGoNews, ecco che il messaggio testuale in arrivo per i clienti dei ...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Tre - Vodafone e Wind | maggio 2018 : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Tre, Vodafone e Wind | maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Passa a Vodafone Special Minuti da Wind - Tim - Tre e operatori virtuali : Passa a Vodafone Special Minuti per avere da 10GB a 30GB e 1000 Minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali. Hai tempo fino al 13 maggio per attivare una delle Special Minuti che l’operatore rosso offre in base all’operatore di provenienza e con la necessità di effettuare la portabilità del numero. Le tariffe mobile Vodafone si rivolgono ai clienti di altri operatori tramite SMS Winback (nel caso di ex clienti) e ...