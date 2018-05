Weinstein | la moglie rompe il silenzio | «Non sapevo nulla | ora piango per i miei figli»

Harvey Weinstein - parla la moglie : ‘Non sapevo nulla’ : In un’intervista a Vogue Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein , rompe il silenzio sullo scandalo che ha travolto il marito: “Ho momenti di rabbia. Ho momenti di confusione. Ho momenti di incredulità” spiega la donna e dice di non aver mai saputo nulla delle molestie di cui l’uomo è stato accusato (anche dall’italianissima Asia Argento). Chapman ammette di essere andata da uno psicologo dopo la bufera che ...

