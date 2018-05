WARRIORS OROCHI 4 arriva in Autunno

gamerbrain

(Di venerdì 11 maggio 2018) KOEI TECMO Europe è fiera di annunciare ufficialmente che4, l’ultimo capitolo della serie action, sarà disponibile in tutta Europa nell’2018 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Steam . Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Telegram e Discord.inIn un mondo sull’orlo del caos, eroi provenienti dalle ere degli Stati Combattenti del Giappone e della Cina dei Tre Regni sconfiggono con successo il malvagioe mettono fine al regno. Dopo la loro disperata lotta per salvare il mondo, i nostri eroi tornano alle loro rispettive epoche – o almeno così credono. Questi due mondi, uniti da un’entità sconosciuta, sono nuovamente minacciati e gli eroi dovranno trovare la chiave per ripristinarli e tornare ...