Walmart spiega la comparsa di Splinter Cell | Borderlands 3 | RAGE 2 e altri giochi sulle

eurogamer

(Di venerdì 11 maggio 2018) Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo della lista di, non ancora annunciati,pagine diCanada, il sito del noto rivenditore ha messo a listino titoli del calibro di3,2, un nuovo.In seguito, gli sviluppatori stessi, come nel caso di, hanno commentato quanto accaduto, in modo anche ironico. Ora, però, la catena ha voluto precisare le motivazioni delladi questi titolisue pagine.Come riporta Motherboard.Vice.com sembra si sia trattato di un "glitch" dei sistemi di. Ecco le parole di Anika Malik, il direttore per gli affari dell'azienda diCanada:Read more…