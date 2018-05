Vulcano Kilauea | le Hawaii chiedono aiuto nel mezzo di un’emergenza che potrebbe

Vulcano Kilauea - crescono le paure di un’eruzione esplosiva : potrebbe scagliare rocce dal peso di 10 tonnellate fino a 200 km/h [GALLERY] : 1/23 ...

Hawaii : e se l’eruzione del Kilauea facesse risvegliare anche il Vulcano Mauna Loa? : Oltre al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii c’è un altro vulcano attivo, il Mauna Loa. Il Kilauea è salito spesso agli onori della cronaca negli ultimi decenni, fino alle eruzioni che in questi giorni stanno seminando panico e distruzione nel distretto di Puna. E proprio a causa di tutte queste eruzioni in molti si stanno chiedendo se l’attività vulcanica lungo la zona di frattura meridionale del Kilauea potrebbe in qualche modo ...

Hawaii - Vulcano Kilauea : ecco cosa potrebbe scatenare un’eruzione esplosiva e il precedente del 1924 : Il Servizio Geologico americano (USGS) ha emanato un’inquietante allerta sulla possibile eruzione esplosiva del vulcano Kilauea. Questo tipo di eruzione dal cratere in cima al vulcano potrebbe innescare esplosioni così violente da scagliare rocce di diverse tonnellate fino a 800 metri di distanza. Con le fessure che continuano ad aprirsi nel suolo del distretto di Puna e la lava che viaggia verso il mare, le possibilità di un’eruzione esplosiva ...

L'allarme degli scienziati : "Il Vulcano Kilauea sta per esplodere" : Gli studiosi dell'Hawaian Volcano Observatory avvertono: potrebbero cadere blocchi di roccia fusa tra le 10 e le 12 tonnellate

Hawaii : possibile un’eruzione esplosiva del Vulcano Kilauea - a rischio anche le città più distanti [GALLERY] : 1/21 ...

Hawaii : i satelliti Cosmo-SkyMed rilevano gli effetti dell’eruzione del Vulcano Kilauea : Hawaii, 5 maggio, alba: l’ultimo sguardo di Cosmo-SkyMed all’eruzione del vulcano Kilauea va a completare l’immagine interferometrica elaborata per il periodo 19 aprile – 5 maggio e rileva informazioni cruciali per i vulcanologi. Le giornate del cataclisma che si è abbattuto sui fianchi di Kilauea sono tutte concentrate in questa “foto”. L’immagine – spiega Global Science – immortala la porzione del territorio hawaiano dopo lo sciame ...

Hawaii : il Vulcano Kilauea spaventa ancora - nuove evacuazioni. VIDEO - : nuove fessure vulcaniche si sono aperte martedì 8 maggio nella zona di Lanipuna, a est del vulcano, obbligando i residenti ad evacuare la zona. Il vulcano è in continua attività dal 1983

Hawaii : l’eruzione del Vulcano Kilauea vista dallo spazio : I satelliti della NASA hanno offerto un’inedita visuale della grande eruzione vulcanica iniziata alle Hawaii il 3 maggio scorso. Due immagini scattate dallo spazio nella giornata del 6 maggio hanno immortalato lo stato dell’eruzione, quando ancora le fessure che si sono venute a creare nel terreno erano inferiori alle attuali 14. Il vulcano Kilauea sta devastando in particolare l’area di Leilani Estates e ha già provocato ...

Hawaii - eruzione del Vulcano Kilauea : precipitazioni in arrivo - cresce il pericolo delle piogge acide : Mentre le previsioni annunciano pioggia sull’area del distretto di Puna per i prossimi giorni, con le eruzioni del vulcano Kilauea in corso nella suddivisione di Leilani Estates aumenta il pericolo delle piogge acide alle Hawaii. Molti sono i residenti che, già psicologicamente provati dalla paura di perdere tutto, ora iniziano a temere anche gli effetti pericolosi delle piogge acide. Ma che cosa sono le piogge acide? Quando il magma si avvicina ...

Hawaii - lo spirito di Aloha : le comunità si riuniscono per sostenersi durante la drammatica emergenza generata dal Vulcano Kilauea : Giovedì notte, quando sono arrivati i primi ordini di evacuazione, i residenti della suddivisione di Leilani Estates, nel distretto di Puna, hanno avuto pochi minuti per lasciare le loro case a causa delle eruzioni del vulcano Kilauea che finora hanno distrutto quasi 40 strutture. 6 giorni dopo, queste persone sono ancora poste sotto ordini di evacuazione. Ma la vita deve andare avanti: hanno bisogno di andare a lavoro, a scuola, i più piccoli ...

Hawaii - non si placa la furia del Vulcano Kilauea : 14 fessure aperte nel suolo - nuove evacuazioni - quasi 40 strutture distrutte [GALLERY] : 1/13 Credit: USGS ...

Vulcano Kilauea : ecco perché la sua eruzione dovrebbe essere di interesse comune : Per la maggior parte delle persone, il Vulcano Kilauea delle Hawaii è un’interessante curiosità. Il Kilauea, che sta eruttando grandi quantità di fumo, cenere e lava, esercita il suo fascino su tutti coloro che restano ammaliati dalla forza dirompente e devastante dei vulcani. Eppure, a distanza, potrebbe non apparire come una grande minaccia. Per gli scienziati internazionali non è così ed è per questo che stanno osservando attentamente ...

Hawaii : nonostante i pericoli - il Vulcano Kilauea offre stupendi angoli di paradiso : Le pendici del vulcano Kilauea offrono un ambiente incontaminato e rigoglioso e un territorio accessibile ed economico che sono in forte contrasto con le proprietà più costose e lussuose delle Hawaii. Ma vivere vicino ad uno dei vulcani più attivi del mondo ha i suoi rischi. 12 fessure vulcaniche si sono parte per le strade del distretto di Puna e 35 strutture sono state incendiate. È difficile stabilire attraverso le ricognizioni aeree quante ...

Hawaii : il Vulcano Kilauea ha eruttato lava per decenni - ecco cosa fa la differenza questa volta : Il vulcano Kilauea delle Hawaii non è il tipico vulcano esplosivo. Continua a ribollire da 35 anni, emettendo lava incandescente che emerge da fratture nel suolo. L’eruzione di questo mese è più o meno uguale, fatta eccezione per la lava che sta distruggendo le case che si trovano a chilometri di distanza dal vulcano. Gli scienziati oggi, 8 maggio, hanno dichiarato che c’è stata una leggera diminuzione della pressione che spinge la lava in ...