Volvo | Geely vuole lo sbarco in Borsa | recluta banche d' affari

Volvo - Geely valuta la quotazione in Borsa della Casa svedese : Il settore automobilistico potrebbe assistere nei prossimi mesi allo sbarco in Borsa della Volvo. Zhejiang Geely Holding Group, proprietaria della Casa svedese e della cinese Geely Automobile, avrebbe infatti avviato l'iter per la quotazione con la scelta degli advisor finanziari. Secondo l'agenzia Bloomberg, saranno Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley gli istituti incaricati di fornire la consulenza necessaria per procedere con l'offerta ...

La favola «cinese» di Volvo Geely la trasforma in gruppo : Staccato a Ford un assegno di 1,8 miliardi di dollari e con 334.000 modelli venduti nel mondo, in costante calo, ora per i cinesi Volvo rappresenta un grande affare, tanto che si pensa di quotare la ...