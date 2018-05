Volvo - Geely valuta la quotazione in Borsa della Casa svedese

quattroruote

: Geely e Volvo Trucks collaborano sul fronte della #sicurezza - bylogix : Geely e Volvo Trucks collaborano sul fronte della #sicurezza - zazoomnews : La favola «cinese» di Volvo Geely la trasforma in gruppo - #favola #«cinese» #Volvo #Geely - canalesportiv : La favola «cinese» di Volvo Geely la trasforma in gruppo -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Il settore automobilistico potrebbe assistere nei prossimi mesi allo sbarco in. ZhejiangHolding Group, proprietariacineseAutomobile, avrebbe infatti avviato l'iter per lacon la scelta degli advisor finanziari. Secondo l'agenzia Bloomberg, saranno Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley gli istituti incaricati di fornire la consulenza necessaria per procedere con l'offerta pubblica iniziale (Ipo).Sbarco in autunno. Lapotrebbe essere quotata già in autunno alladi Stoccolma o di Hong Kong, dove peraltro è già presente la consociata, oppure su entrambi i listini. Al momento, però, non sarebbe stata anche presa una decisione definitiva e l'intera operazione sembra solo nella fasi preliminari come dimostrato anche dallintenzione di ampliare la lista delle banche coinvolte. Inoltre, la Zhejiang...