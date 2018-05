Volley - Nations League 2018 : tutte le partite dell’Italia. Date - orari e calendario degli azzurri : La Nations League 2018 di Volley maschile è la nuova competizione internazionale che prende il posto della World League. Le varie Nazionali sono attese da ben 15 partite compresse in appena 5 settimane: l’Italia proverà a essere protagonista per qualificarsi alla Final Six di Lille anche se il mirino è puntato sui Mondiali casalinghi. Si giocherà per cinque weekend consecutivi, tre partite dal venerdì alla domenica in cinque località ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la prima tappa. A Lincoln senza Egonu e tante big - Nazionale giovane : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Lincoln (USA) dal 15 al 18 maggio dove affronteranno le padrone di casa, la Polonia e la Turchia. Come già annunciato, saranno assenti tutte le ragazze di Novara e Conegliano che hanno disputato la Finale Scudetto e la Final Four di Champions League: Paola Egonu, Cristina ...

Volley - l’Italia travolge il Giappone in amichevole. Pietrini - Lubian e Sylla sugli scudi. Ora la Nations League : L’Italia si è prontamente riscattata dallo scivolone di lunedì e ha sconfitto il Giappone per 3-0 (27-25; 25-21; 25-21) nella seconda amichevole stagionale giocata a Brescia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, di fronte ai 2500 spettatori del Centro Sportivo San Filippo, sono sembrate in netta crescita rispetto al match di Busto Arsizio e hanno dato delle sensazioni positive in vista della Nations League che scatterà martedì a Lincoln ...

Volley - inizia l’estate dell’Italia : gli azzurri convocati per le amichevoli con l’Australia. Poi tutti alla Nations League : Sta per incominciare la lunga estate per la Nazionale Italiana di Volley maschile. L’esordio nella neonata Nations League è previsto per venerdì 25 maggio in Serbia ma prima gli azzurri si prepareranno all’appuntamento con un collegiale e due amichevoli di preparazione contro l’Australia: il 19 maggio al PalaCafiore di Reggio Calabria e il giorno successivo al PalaCatania della città siciliana. Questi i ragazzi convocati dal CT ...

Volley - Nations League 2018 : tutte le partite dell’Italia. Il calendario completo - programma - date - orari - avversari e tv : L’Italia è pronta per affrontare la Nations League 2018 di Volley maschile, la nuova competizione internazionale che prende il posto della World League. La nostra Nazionale è attesa da ben 15 partite compresse in appena 5 settimane: una vera e propria maratona in giro per il mondo che metterà a dura prova i ragazzi, desiderosi di qualificarsi alla Final Six di Lille e di mettersi in gioco in vista dei Mondiali casalinghi. Si giocherà per ...

Volley femminile - Nations League 2018 : tutte le partite dell'Italia. Il calendario completo - programma - date - orari - avversari e tv : tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della FIVB e in DIRETTA LIVE scritta su OASport, attendiamo di sapere se ci saranno delle dirette tv. MARTEDÌ 15 MAGGIO: 23.

Volley femminile - Nations League 2018 : tutte le partite dell’Italia. Il calendario completo - programma - date - orari - avversari e tv : L’Italia è pronta per affrontare la Nations League 2018 di Volley femminile, la nuova competizione internazionale che prende il posto del Grand Prix. La nostra Nazionale è attesa da ben 15 partite compresse in appena 5 settimane: una vera e propria maratona in giro per il mondo che metterà a dura prova le ragazze, desiderose di qualificarsi alla Final Six di Nanjing e di mettersi in gioco in vista dei Mondiali. Non si giocherà più durante ...

Volley - Chicco Blengini : “Zaytsev e Juantorena subito in campo in Nations League. Il ruolo dello Zar? Per il bene della squadra. Pronti ai Mondiali” : Oggi è stata presentata la stagione delle Nazionali Italiane di Volley: sarà un’estate lunghissima che incomincerà con la Nations League e che culminerà con i Mondiali. Chicco Blengini, CT della squadra maschile, ha fatto un punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti: “Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena – ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport – saranno subito in campo. Questa è stata una ...

Volley femminile - Nations League 2018 : il possibile sestetto titolare dell’Italia e le alternative dalla panchina : L’Italia è pronta per iniziare la propria avventura nella Nations League 2018 di Volley femminile, la competizione che prende il posto del Grand Prix. La nostra Nazionale sarà impegnata per cinque settimane consecutive in giro per tutto il Mondo (debutto il 15 maggio contro la Turchia a Lincoln), giocando 15 partite in cinque diverse sedi di gara cercando di accedere alla Final Six: si tratta di un competizione internazionale fondamentale ...

Volleyball Nations League - La lista definitiva delle 21 azzurre e il cambio di programma delle amichevoli : A causa di problemi organizzativi la gara di lunedì 7 maggio, in programma al Palayamamay di Busto Arsizio, sarà anticipata alle ore 19 e non vi sarà alcuna diretta streaming. È stata annullato, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia - la lista definitiva. 21 azzurre per il colpaccio : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha ufficializzato la lista delle 21 atlete che parteciperanno alla prossima Nations League, il torneo internazionale che prenderà il posto del Grand Prix. Il coach marchigiano ha operato oggi gli ultimi tagli dalla rosa di 26 ragazze che aveva presentato un paio di settimane fa e con questo gruppo affronterà la competizione che scatterà tra due settimane negli USA: 15 partite ...

Volley - Nations League 2018 : Italia obbligata a giocare con gli uomini 'olimpici' - lotta per Tokyo 2020! Il regolamento e le difficoltà ... : Il regolamento è totalmente sbagliato, non si può obbligare una Nazionale a convocare obbligatoriamente dei giocatori che hanno disputato partite risalenti ormai a due anni fa! Nel mondo sportivo è ...

Volley - Nations League 2018 : Italia obbligata a giocare con gli uomini “olimpici” - lotta per Tokyo 2020! Il regolamento e le difficoltà azzurre : La Nations League 2018 di Volley maschile prenderà il posto della vecchia World League, torneo che ci teneva compagnia ormai da due decenni. La FIVB ha deciso di rivoluzionare il prestigioso torneo estivo e di renderlo ancora più competitivo, una vera e propria kermesse internazionale spalmata su cinque settimane, un tutti contro tutti di altissimo livello e che sicuramente appassionerà il pubblico ma che peserà indubbiamente sulle gambe dei ...

Volley - Nations League 2018 : Italia obbligata a giocare con gli uomini “olimpici”. Il regolamento e le difficoltà azzurre : La Nations League 2018 di Volley maschile prenderà il posto della vecchia World League, torneo che ci teneva compagnia ormai da due decenni. La FIVB ha deciso di rivoluzionare il prestigioso torneo estivo e di renderlo ancora più competitivo, una vera e propria kermesse internazionale spalmata su cinque settimane, un tutti contro tutti di altissimo livello e che sicuramente appassionerà il pubblico ma che peserà indubbiamente sulle gambe dei ...