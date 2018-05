Volley | le azzurre si riscattano | 3-0 al Giappone

Beach Volley - World Tour 2018 Lucerna. Italia : tris servito! Tutte le coppie azzurre avanzano alla seconda fase : Dopo una mattinata grigia in tutti i sensi, un pomeriggio splendente (solo nei risultati perchè su Lucerna continua a piovere a dirotto) per l’Italia nel torneo 3 Stelle sulla sabbia svizzera. Tre vittorie su altrettante partite giocate per le coppie Italiane in corsa e obiettivo fase ad eliminazione diretta centrato per tutti i binomi azzurri presenti nel tabellone principale. La sorpresa più bella arriva dalle giovani Zuccarelli/Traballi ...

Beach Volley : sei coppie azzurre in campo nel torneo di Lucerna : Lucerna , SVIZZERA, - Al via oggi in Svizzera la tappa del World Tour di Lucerna , 3 Stelle, , al quale parteciperanno sei coppie italiane. Nelle qualificazioni femminili scenderanno in campo ...

Beach Volley - World Tour 2018 Lucerna. Quattro coppie azzurre domani a caccia della qualificazione : Sono sei le coppie azzurre al via nel torneo 3 Stelle di Lucerna che scatta domani sulle rive del lago famoso soprattutto per le sfide di canottaggio. Due coppie, Rossi/Caminati, reduci dal grandissimo settimo posto di Huntington Beach, in campo maschile e Zuccarelli/Traballi (che non erano riuscite la scorsa settimana a superare lo scoglio delle qualificazioni) in campo femminile (grazie ad una wild card) sono già nel tabellone principale, ...

Volleyball Nations League - La lista definitiva delle 21 azzurre e il cambio di programma delle amichevoli : A causa di problemi organizzativi la gara di lunedì 7 maggio, in programma al Palayamamay di Busto Arsizio, sarà anticipata alle ore 19 e non vi sarà alcuna diretta streaming. È stata annullato, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia - la lista definitiva. 21 azzurre per il colpaccio : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha ufficializzato la lista delle 21 atlete che parteciperanno alla prossima Nations League, il torneo internazionale che prenderà il posto del Grand Prix. Il coach marchigiano ha operato oggi gli ultimi tagli dalla rosa di 26 ragazze che aveva presentato un paio di settimane fa e con questo gruppo affronterà la competizione che scatterà tra due settimane negli USA: 15 partite ...

Beach Volley - World Tour 2018 Mersin. Menegatti/Giombini avanti col brivido : azzurre nei sedicesimi! : Qualificazione col brivido per Marta Menegatti e Laura Giombini che rischiano grosso con le esordienti turche Eryldiz/Vence ma riescono a vincere 2-1 e volano ai sedicesimi di finale del torneo 3 Stelle di Mersin al termine di un match rocambolesco che valeva il terzo posto nel girone preliminare. Le azzurre sono partite forte e non hanno lasciato scampo alle rivali nel primo set, vinto 21-10. Nel secondo set le italiane calano vistosamente e ne ...

Beach Volley - World Tour 2018 Mersin. Cinque coppie azzurre a caccia del posto in tabellone principale. E’ subito derby tra le donne : E’ subito derby in campo femminile nel primo turno delle qualificazioni del torneo 3 Stelle del World Tour che scatta oggi a Mersin in Turchia. Massiccia la presenza azzurra con due coppie in campo maschile e tre nel torneo femminile dove due dei tre binomi italiani al via si scontreranno fra loro. La coppia esordiente nel World Tour Costantini/Puccinelli affronterà in fatti Traballi/Zuccarelli e la vincente della sfida tutta italiana ...

Volley - Nations League 2018 : Italia obbligata a giocare con gli uomini “olimpici” - lotta per Tokyo 2020! Il regolamento e le difficoltà azzurre : La Nations League 2018 di Volley maschile prenderà il posto della vecchia World League, torneo che ci teneva compagnia ormai da due decenni. La FIVB ha deciso di rivoluzionare il prestigioso torneo estivo e di renderlo ancora più competitivo, una vera e propria kermesse internazionale spalmata su cinque settimane, un tutti contro tutti di altissimo livello e che sicuramente appassionerà il pubblico ma che peserà indubbiamente sulle gambe dei ...

Volley - Nations League 2018 : Italia obbligata a giocare con gli uomini “olimpici”. Il regolamento e le difficoltà azzurre : La Nations League 2018 di Volley maschile prenderà il posto della vecchia World League, torneo che ci teneva compagnia ormai da due decenni. La FIVB ha deciso di rivoluzionare il prestigioso torneo estivo e di renderlo ancora più competitivo, una vera e propria kermesse internazionale spalmata su cinque settimane, un tutti contro tutti di altissimo livello e che sicuramente appassionerà il pubblico ma che peserà indubbiamente sulle gambe dei ...

Volley : per le azzurre di Mazzanti tre amichevoli con il Giappone : MILANO- Si intensifica la fase di preparazione della nazionale di Davide Mazzanti in vista dell'esordio nella Volleyball Nations League. Le azzurre sono in raduno al Centro Pavesi di Milano e nei ...

Volley : Europei Under 17 - per le azzurre continua il sogno : sono in finale : LA CRONACA DEL MATCH - Nessuna variazione nella formazione iniziale per Marco Mencarelli, che ripropone il sestetto schierato nella vittoriosa sfida con la Germania. La Bulgaria, trascinata da un ...

Volley : Europei Under 17 - le azzurre superano la Germania sono prime nella Pool : SOFIA , BULGARIA, - Quinto successo in cinque partite per l' Italia nella prima fase del Campionato Europeo Under 17. Le azzurre chiudono la Pool II dominando la sfida con la Germania, vinta con un ...

Volley : Europei Under 17 - le azzurre battono l'Ucraina e sono in semifinale : SOFIA , BULGARIA, - Missione compiuta per l' Italia di Marco Mencarelli che, battendo l' Ucraina con un netto 3-0, ha conquistato, con una giornata di anticipo, l'accesso alle semifinali del ...

Volley : Europei Under 17 - tris delle azzurre contro la Turchia : SOFIA , BULGARIA, - L' Italia cala il tris di vittorie nel Campionato Europeo Under 17 e resta a punteggio pieno nel suo girone della prima fase, battendo la Turchia per 3-1 malgrado il passaggio a ...