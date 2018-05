Virginia Raggi : «Roma soffre - ecco il mio patto» L'anteprima sul Messaggero Digital : Otto di sera, Palazzo Senatorio, sede del Campidoglio, semideserto. Esce Salvatore Romeo, l?ex segretario della sindaca, quello della foto sul tetto che domina la piazza michelangiolesca...

La sindaca di Roma Virginia Raggi rinvia il referendum Atac in autunno : Il Campidoglio ha deciso di rinviare al prossimo autunno "i referendum consultivi in materia di trasporto pubblico, precedentemente fissati per il 3 giugno 2018". Lo riferisce in una nota in merito al referendum sulla messa a gara del trasporto pubblico locale."La scelta è maturata in considerazione dell'indizione delle elezioni amministrative nei Municipi III e VIII in programma il prossimo 10 giugno 2018, data definita successivamente a ...

Sì - Virginia Raggi è tornata assieme al marito : Roma ha di nuovo un first gentleman. Virginia Raggi e Andrea Severini sono tornati insieme. «E non dall’altro giorno», conferma a Il Messaggero lui, 46 anni, capo tecnico del suono a Rds. Le voci erano iniziate a girare nei giorni scorsi, in seguito a una foto postata dal profilo Twitter della sindaca di Roma, che ritraeva i due seduti sul prato del Circo Massimo mentre partecipavano alle celebrazioni per il 21 aprile, Natale di Roma. «C’è ...

Olimpiadi - i miliardi persi da Roma per il 2024. Malagò : “Virginia Raggi si è pentita” : In una lunga intervista al quotidiano Romano Il Tempo, Giovanni Malagò, presidente del CONI ha rivelato come, a distanza di tempo, Virginia Raggi, attuale primo cittadino di Roma, possa essersi pentita del rifiuto, giunto all’epoca da parte dell’amministrazione grillina, circa una possibile candidatura della capitale italiana quale sede dei Giochi Olimpici del 2024. Malagò ha infatti dichiarato: “Noi siamo un organismo ...

25 APRILE - Virginia Raggi CONTESTATA A MANIFESTAZIONE ANPI/ La Sindaca : 'Fischi non cancellano la storia' : 25 APRILE, VIRGINIA RAGGI CONTESTATA a MANIFESTAZIONE ANPI. E Il marito conferma: 'Siamo tornati insieme'. Le ultime notizie sulla Sindaca di Roma.

25 aprile - Virginia Raggi contestata a manifestazione Anpi/ E il marito conferma : 'Siamo tornati insieme' : 25 aprile, Virginia Raggi contestata a manifestazione Anpi. E Il marito conferma: 'Siamo tornati insieme'. Le ultime notizie sulla sindaca di Roma.

Virginia Raggi torna insieme al marito : l'annuncio ufficiale : In occasione del Natale di Roma, il 21 aprile, sul profilo Twitter di Virginia Raggi è apparsa una foto della Sindacagrillina accanto al marito Andrea Severini, di profilo ma riconoscibilissimo. I due, genitori di Lorenzo, sono separati daanni, anzi erano, visto che il riavvicinamento è ufficiale.A confermare il ritorno di fiamma è Severini, regista radiofonico di Rds: "Sì, io e Virginia siamo tornati insieme - harivelato al Messaggero - Da ...

Virginia Raggi celebra il Natale di Roma : Roma, 21 apr. , askanews, 'Buon compleanno Roma! Oggi celebriamo i 2771 anni della fondazione della Città Eterna. Tre giorni di iniziative per creare comunità e festeggiare insieme'. Così la sindaca ...

Roma - processo Spada : Federica Angeli in aula/ Ultime notizie : "Non ho paura" - Virginia Raggi in Tribunale : Roma, processo Spada: Federica Angeli in aula sentita come testimone. Al suo fianco la sindaca della città, Virginia Raggi e la Regione Lazio. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:22:00 GMT)